ICE insiste en deportar a Blas Orantes, un abuelo que corre el riesgo de morir si viaja en un avión

Orantes llegó puntual a la cita, pero solo presentó una identificación y la carta del médico advirtiendo que sería fatal ponerlo en un vuelo de seis horas que lo regrese a Centroamérica. “Le dije al oficial: ‘si me metes a la cárcel me voy a morir y si me mandan en avión me puede dar un paro cardiaco y ahí quedé’. Él me respondió: ‘eso es lo que no queremos”, comentó el anciano al salir de su enésima cita con ICE.