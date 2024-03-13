Hallan a 221 migrantes de hasta seis nacionalidades distintas de América Latina en una casa en el centro de México

Video Hallan más de 100 migrantes abandonados en una casa en México: había 11 menores no acompañados

Al menos 221 migrantes latinoamericanos fueron localizados en una casa en el centro de México, informaron el martes autoridades federales.

Funcionarios policiales y las autoridades migratorias encontraron al grupo de extranjeros en el municipio de San Andrés Chalchicomula de Sesma, en el estado de Puebla, dijo en un comunicado el Instituto Nacional de Migración (INM).

Dentro del grupo, hay 179 guatemaltecos, 17 ecuatorianos, nueve hondureños, nueve salvadoreños, cuatro nicaragüenses y tres cubanos, precisaron las autoridades migratorias. 46 de ellos son menores de edad, de los cuales 18 viajaban solos.

Según el INM, en el grupo se identificaron 17 núcleos familiares (12 de Guatemala, dos de Ecuador, dos de El Salvador y uno de Cuba).

Los migrantes fueron hallados en una vivienda del estado de Puebla. Imagen Instituto Nacional de Migración de México/Twitter



En lo que va del año las autoridades mexicanas han ejecutado varios operativos para la búsqueda de migrantes, que han coincidido con los acuerdos alcanzados entre diciembre y enero los gobiernos de México y Estados Unidos para contener el flujo de extranjeros en situación irregular.

El anuncio se da un día después del hallazgo de otros 226 migrantes en el estado norteño de Coahuila.

Hace dos meses agentes migratorios encontraron a unos 1,000 extranjeros en dos operaciones separadas que tuvieron lugar en los estados de Tlaxcala y Veracruz, en el centro y sureste del país.