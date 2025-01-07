“Hablemos de Inmigración”: Hoy martes a las 7pm ¿viola la ley el plan de deportaciones masivas de Trump?

En ‘Hablemos de Inmigración’, el editor principal de inmigración de Univision Noticias, Jorge Cancino, junto al abogado Armando Olmedo, y el abogado invitado Haim Vásquez, revisan los datos hasta ahora conocidos del plan de deportaciones masivo de Donald Trump y los peligros que existen en torno al respeto al debido proceso garantizado por la Constitución de Estados Unidos.

Mira aquí el programa:



El gobierno entrante, que toma posesión el 20 de enero, ha anunciado en reiteradas ocasiones que la estrategia será implementada desde el primer día y que activará un plan misivo e histórico de deportaciones, cuyo blanco serán en el primer año entre 1 y 1.5 millones de extranjeros con antecedentes criminales y con órdenes de deportación en ausencia.

PUBLICIDAD

La lista también incluiría a 11 millones de extranjeros indocumentados, la mayoría con años viviendo en Estados Unidos con cónyuges e hijos estadounidenses, de acuerdo con datos del Pew Center.

Una jueza de inmigración y una exfiscal de inmigración del Departamento de Justicia (DOJ) entrevistadas por Univision Noticias, advierten que el gobierno federal no tiene capacidad de respuesta para llevar a cabo una operación de este tipo y vaticinan desorden, caos y la violación de los derechos básicos de cientos de miles de personas extranjeras.

También advierten que, al no contar con un protocolo que garantice el respeto a las leyes estipuladas por el Congreso, se comprometa el fuel cumplimiento del respeto al debido proceso e los inmigrantes garantizado por la Constitución. Y que incluso, si los jueces de inmigración detectan que ocurran violaciones al debido proceso en el arresto de un extranjero, pueden intervenir y detener las expulsiones debido a la ilegalidad cometida por los agentes que participen en redadas u operaciones de arresto de inmigrantes indocumentados.