'Hablemos de Inmigración': qué se puede hacer y qué está prohibido con la visa B1/B2
El programa, que se transmite a través de los canales de Univision Noticias y Primer Impacto en YouTube y el canal de Univision Noticias en Facebook, analizó las claves de la visa para viajes de negocios y turismo en Estados Unidos. Entérate aquí.
En ‘Hablemos de Inmigración’, el editor principal de inmigración de Univision Noticias, Jorge Cancino, y el vicepresidente y consejero general de inmigración de Televisa Univision, Armando Olmedo, junto al abogado invitado Jaime Barrón, explicaron los derechos y las prohibiciones de la visa B1/B2, para viajes de negocios y turismo en Estados Unidos.
Mira aquí el programa:
También respondieron en vivo preguntas de usuarios de Univision Noticias dentro y fuera de Estados Unidos. ¿Puedo trabajar con una visa B1/B2? ¿Se puede renovar la visa B1/B2 dentro de Estados Unidos? ¿Se puede pedir la residencia permanente después de un tiempo? Fueron algunas de las preguntas atendidas en el programa.
En el año fiscal 2023 se registraron más de 10.4 millones de visas de no inmigrante otorgadas en todo el mundo. Se emitieron casi 8 millones de visas de visitante para negocios y turismo B1/B2 más que en cualquier año fiscal desde 2016, se lee en el último reporte de admisiones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Los expertos también mencionaron que tener antecedentes criminales o penales puede causar inquietud en el gobierno respecto a su solicitud.
‘Hablemos de Inmigración’ es un espacio creado para conectarnos con nuestros usuarios, compartir información, conocimiento y responder preguntas con abogados de inmigración autorizados para dar consejo legal. A partir de la próxima semana, se transmitirá en vivo cada MARTES a través de los canales de Univision Noticias y Primer Impacto en YouTube y Univision Noticias en Facebook a partir de las 7 PM (hora del Este).