Cambiar Ciudad
Preguntas y respuestas Inmigracion

“Hablemos de Inmigración”: Este miércoles, la residencia legal permanente por medio de una petición familiar

El periodista Jorge Cancino y los abogados Armando Olmedo y Claudia Canizares, explican las claves del ajuste de estatus (green vard o tarjeta verde) por medio de una petición familias I-130 del servicio de inmigración. Hoy miércoles a las 7 PM (hora del Este) por el canal de Univision Noticias en YouTube. Haz tu pregunta en vivo.

Por:
Univision
Video Tres mitos relacionados con el asilo en EEUU que debes tener en cuenta si quieres pedirlo

Este miércoles 17 de julio a las 7 PM (hora del Este de Estados Unidos), el ajuste de estatus (residencia permanente, green card o tarjeta verde) por medio de una petición familiar I-130.

El periodista Jorge Cancino y los abogados Armando Olmedo y Claudia Canizales, explican las claves de la petición de ajuste de estatus de familiares de ciudadanos estadounidenses.

PUBLICIDAD

La Ley de Inmigración (INA) permite a los ciudadanos solicitar la residencia permanente para ciertos familiares que cumplan con los requisitos necesarios para residir permanentemente en Estados Unidos. Sin embargo, solo familiares inmediatos (cónyuges e hijos menores de edad y solteros, al igual que padres de ciudadanos mayores de 21 años) reciben una tarjeta de residencia (green card) sin tener que esperar.

Otros familiares tienen que esperar, en algunos casos, varios años para que exista un cupo de visa.

El término familiares inmediato se refiere:


  • Cónyuges de ciudadanos;
  • Hijos de ciudadanos menores de 21 años y solteros;
  • Padres de ciudadanos que tengan 21 años o más; y
  • Viudos de ciudadanos siempre y cuando la petición se haya hecho antes de la muerte del cónyuge

Para otras categorías de parentesco, el solicitante tiene que consultar el Boletín de Visas del Departamento de Estado (DOS), que se actualiza mensualmente. Esta publicación indica el tiempo de espera asociado con cada categoría de pedido de referencia de una tarjeta verde.

Notas Relacionadas

Respondemos tus preguntas: Las claves del ‘Parole’ Humanitario de Venezuela en ‘Hablemos de Inmigración’

Respondemos tus preguntas: Las claves del ‘Parole’ Humanitario de Venezuela en ‘Hablemos de Inmigración’

Inmigración
1 min

Más sobre Preguntas y respuestas Inmigracion

‘Hablemos de Inmigración’: nuevas reglas para peticiones familiares, USCIS endurece revisión de antecedentes
2 mins

‘Hablemos de Inmigración’: nuevas reglas para peticiones familiares, USCIS endurece revisión de antecedentes

Inmigración
‘Hablemos de Inmigración’: USCIS anuncia cambios en el examen de ciudadanía y visas H-1B. Te explicamos
2 mins

‘Hablemos de Inmigración’: USCIS anuncia cambios en el examen de ciudadanía y visas H-1B. Te explicamos

Inmigración
‘Hablemos de Inmigración’: endurecimiento de la política migratoria, a quién afecta y qué hacer
3 mins

‘Hablemos de Inmigración’: endurecimiento de la política migratoria, a quién afecta y qué hacer

Inmigración
“Hablemos de Inmigración”: Tengo cita migratoria, ¿qué pasa si no me presento? ¿Evito la deportación?
2 mins

“Hablemos de Inmigración”: Tengo cita migratoria, ¿qué pasa si no me presento? ¿Evito la deportación?

Inmigración
“Hablemos de Inmigración”: ¿Tengo opciones de evitar que me deporten si ICE me detiene?
2 mins

“Hablemos de Inmigración”: ¿Tengo opciones de evitar que me deporten si ICE me detiene?

Inmigración
“Hablemos de Inmigración”: Qué hacer ante la nueva oleada de arrestos y deportaciones de ICE
2 mins

“Hablemos de Inmigración”: Qué hacer ante la nueva oleada de arrestos y deportaciones de ICE

Inmigración
Te explicamos cómo conseguir encontrar un abogado: No vaya solo a su cita de inmigración o de ICE
3 mins

Te explicamos cómo conseguir encontrar un abogado: No vaya solo a su cita de inmigración o de ICE

Inmigración
En vivo: Respondemos en directo tus dudas sobre inmigración en nuestro show
2 mins

En vivo: Respondemos en directo tus dudas sobre inmigración en nuestro show

Inmigración
Hablemos de Inmigración: Qué hago si un juez de inmigración desestima mi caso y ICE me detiene
2 mins

Hablemos de Inmigración: Qué hago si un juez de inmigración desestima mi caso y ICE me detiene

Inmigración
“Hablemos de Inmigración”: ¿Qué debo hacer si me arrestan en la corte de inmigración?
3 mins

“Hablemos de Inmigración”: ¿Qué debo hacer si me arrestan en la corte de inmigración?

Inmigración

Las residencias en número

Entre los años fiscales 2015 y 2022 se otorgaron 8,972,310 residencias permanentes:


  • 2015: 1,051,031
  • 2016: 1,183,505
  • 2017: 1,127,167
  • 2018: 1,096,611
  • 2019: 1,031,765
  • 2020: 707,362 (Pandemia)
  • 2021: 740,002 (Pandemia)
  • 2022: 1.018,349
PUBLICIDAD

El año fiscal estadounidense arranca el 1 de octubre y finaliza el 30 de septiembre del año siguiente.
Además de familiares de ciudadanos, también califican para la green card familiares de residentes legales permanentes, explica el servicio de inmigración (USCIS):


  • El cónyuge de un residente permanente legal;
  • El hijo soltero menor de 21 años de un residente permanente legal;
  • El hijo soltero de un residente permanente legal que tiene 21 años o más.

También califican:

  • Prometido(a) de un ciudadano estadounidense o hijo de un(a) prometido(a)
  • Viudo(a) de un ciudadano estadounidense
  • Auto-peticionario VAWA – víctima de abuso o crueldad extrema

‘Hablemos de Inmigración’

‘Hablemos de Inmigración’ fue diseñado en un formato de conversación abierta con los usuarios de Univision Noticias e invitados, donde cada miércoles conversan sobre las noticias de la semana y los temas que más preocupan a la comunidad inmigrante.

Tanto Olmedo como Cancino, co-autores del libro ‘Inmigración: las nuevas reglas’, coindicen en que la creación de este nuevo espacio a través de YouTube genera un espacio en vivo para asistir a la audiencia (inmigrantes con preguntas sobre sus casos de inmigración, escuchar a los usuarios y responder con consejos generales respecto a cada caso en particular.

Junto a ellos, este miércoles estará como invitada la abogada de inmigración Claudia Canizares, quien ejerce en Miami Florida y colabora con la estación local de Univision Canal 23.

PUBLICIDAD

La primera temporada de ‘Hablemos de Inmigración’ fue lanzada a comienzos de 2019 en una serie de Podcasts donde, paso a paso, Olmedo y Cancino explicaron los cambios a reglamentos que se en ese tiempo de estaban registrando.

Conéctate al programa hoy miércoles a partir de las 7 PM (hora del Este) y haz tu pregunta. Nosotros te responderemos:

Relacionados:
Preguntas y respuestas InmigracionGreen CardCiudadaníaVisas

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Camino a Arcadia
Gratis
LALOLA
Gratis
Radical
Tráiler: Consuelo (Temporada 2)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD