“Hablemos de Inmigración”: Este miércoles, la residencia legal permanente por medio de una petición familiar

Este miércoles 17 de julio a las 7 PM (hora del Este de Estados Unidos), el ajuste de estatus (residencia permanente, green card o tarjeta verde) por medio de una petición familiar I-130.

El periodista Jorge Cancino y los abogados Armando Olmedo y Claudia Canizales, explican las claves de la petición de ajuste de estatus de familiares de ciudadanos estadounidenses.

La Ley de Inmigración (INA) permite a los ciudadanos solicitar la residencia permanente para ciertos familiares que cumplan con los requisitos necesarios para residir permanentemente en Estados Unidos. Sin embargo, solo familiares inmediatos (cónyuges e hijos menores de edad y solteros, al igual que padres de ciudadanos mayores de 21 años) reciben una tarjeta de residencia (green card) sin tener que esperar.

Otros familiares tienen que esperar, en algunos casos, varios años para que exista un cupo de visa.

El término familiares inmediato se refiere:





Cónyuges de ciudadanos;

Hijos de ciudadanos menores de 21 años y solteros;

Padres de ciudadanos que tengan 21 años o más; y

Viudos de ciudadanos siempre y cuando la petición se haya hecho antes de la muerte del cónyuge

Para otras categorías de parentesco, el solicitante tiene que consultar el Boletín de Visas del Departamento de Estado (DOS), que se actualiza mensualmente. Esta publicación indica el tiempo de espera asociado con cada categoría de pedido de referencia de una tarjeta verde.



Las residencias en número

Entre los años fiscales 2015 y 2022 se otorgaron 8,972,310 residencias permanentes:





2015: 1,051,031

2016: 1,183,505

2017: 1,127,167

2018: 1,096,611

2019: 1,031,765

2020: 707,362 (Pandemia)

(Pandemia) 2021: 740,002 (Pandemia)

(Pandemia) 2022: 1.018,349

El año fiscal estadounidense arranca el 1 de octubre y finaliza el 30 de septiembre del año siguiente.

Además de familiares de ciudadanos, también califican para la green card familiares de residentes legales permanentes, explica el servicio de inmigración (USCIS):





El cónyuge de un residente permanente legal;

El hijo soltero menor de 21 años de un residente permanente legal;

El hijo soltero de un residente permanente legal que tiene 21 años o más.

También califican:

Prometido(a) de un ciudadano estadounidense o hijo de un(a) prometido(a)

Viudo(a) de un ciudadano estadounidense

Auto-peticionario VAWA – víctima de abuso o crueldad extrema

