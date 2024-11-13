Cambiar Ciudad
Miles de inmigrantes con I-220A preguntan si Trump cancelará la ‘libertad bajo palabra’. ‘Hablemos de Inmigración’

El programa, que se transmite a través de los canales de Univision Noticias y Primer Impacto en YouTube y el canal de Univision Noticias en Facebook, analizó los probables escenarios para cientos de miles de inmigrantes que entraron al país con una I-220A para pedir asilo, pero muchos no tienen una causa probable. Entérate aquí.

Video ¿Qué promesas deja sin cumplir Biden en materia de inmigración? Te explicamos

En ‘Hablemos de Inmigración’, el editor principal de inmigración de Univision Noticias, Jorge Cancino, y el vicepresidente y consejero de inmigración de Televisa Univision, Armando Olmedo, junto a la abogada invitada Claudia Canizares, explicaron las claves del programa I-220A, el requisito de asilo y las amenazas lanzadas por el presidente electo Donald Trump de cancelar todos los beneficios otorgados durante el gobierno de Joe Biden, entre ellos la ‘libertad bajo palabra’.

También respondieron en vivo preguntas enviadas por usuarios de Univision Noticias dentro y fuera de Estados Unidos. ¿Cancelarán el programa parole humanitario? Si cancelan programas, ¿seguirán vigentes los permisos de trabajo? ¿Qué pasa si tengo una I-220A y no pedí asilo dentro del plazo de un año? Tengo más de 15 años en Estados Unidos vivendo sin papeles y tengo tres hijos pequeños, ¿tengo alguna oportunidad de legalizar mi permanencia? Me casé con una ciudadana, pero entré ilegalmente al país. ¿Califico para recibir la residencia legal permanente (green card)? ¿Cómo estar preparado ante la amenaza de arrestos masivos durante el nuevo gobierno? Fueron algunas de las preguntas atendidas en el programa.

El presidente electo prometió, durante la campaña que concluyó el 5 de noviembre con la elección, anunció que lanzaría el mayor programa de deportaciones masivas de la historia y pondría fin a los programas humanitarios creados durante el gobierno del presidente Joe Biden. Entre ellos, figuran el parole humanitario y la aplicación móvil CBP One, utilizada por extranjeros que no tienen una visa para entrar al país quienes se presentan en un puerto de entrada previa emisión de una Notificación e Comparecencia (NTA).

El programa ‘libertad bajo palabra I-220A’ no ha sido mencionado hasta ahora, situación que genera zozobra en una población estimada entre 150,000 y 200,000 titulares del beneficio, la mayoría de ellos de origen cubano.

‘Hablemos de Inmigración’ es un espacio creado para conectarnos con nuestros usuarios, compartir información, conocimiento y responder preguntas con abogados de inmigración autorizados para dar consejo legal. El programa se transmite en vivo cada MARTES a través de los canales de Univision Noticias y Primer Impacto en YouTube y Univision Noticias en Facebook a partir de las 7 PM (hora del Este).


