Grabó en video como unos 30 vecinos evitaron que la Patrulla Fronteriza lo arrestara. Días después volvieron por él

“Dice que lo golpearon, que lo patearon, que tiene rayada toda la cabeza y no lo quieren llevar al doctor”, afirmó la esposa de Alfredo Chumux en una entrevista telefónica con Univision Noticias. “Cuando me llamó alcancé a escuchar que se burlaban de él: ‘Cálmate, nena, ahorita vas al pozo (celda de castigo) y se te va a quitar todo esto”, agregó ella con preocupación.

La esposa de Chumux, cuya identidad no se revela porque es indocumentada, dijo que su hija de cuatro años, quien nació en este país, quedó afectada emocionalmente por el incidente. “Ella dice que quiere seguir dormida y que quiere despertar hasta que su papá esté en la casa”, expresó con lágrimas.

Jeff Stephenson, supervisor de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP) en San Diego, confirmó esta detención, aunque no respondió sobre los alegatos de que fue agredido físicamente.

“Los agentes están capacitados para no utilizar la raza o el origen étnico como criterio en la realización de actividades de aplicación de la ley”, señaló Stephenson.

La versión de la Patrulla Fronteriza

“Yo ya no aguantaba el calor. Pero mi esposa me decía: ‘No vayas a abrir el carro’”, contó Chumux.

“Sentí miedo, mi hermano estaba temblando de miedo. Lo primero en lo que pensé fue en mi esposa y en mi hija. Porque no tendrá suficiente dinero para pagar la renta, la comida, los biles (cuentas). Me puse a llorar, soy hombre, pero los hombres también lloramos”, dijo el migrante.

“Es una injusticia”, dice su esposa

Activistas dudan que Chumux era un objetivo de la Patrulla Fronteriza y aseguran que en los últimos meses la agencia ha intensificado sus recorridos en esa zona. Creen que la detención del guatemalteco se realizó en “venganza” porque no pudieron arrestarlo el viernes.

Videos muestran que alrededor de 30 personas salieron a protestar contra los oficiales que rodearon la camioneta amarilla del centroamericano. “Ya no los queremos aquí. Váyanse”, les gritaron cuando estos se suben a sus vehículos para irse del lugar.

Al día siguiente no fue a trabajar temiendo que lo volvieran a buscar y dice que su esposa lloró toda la noche del viernes por la preocupación. “Me quedó un miedo. Todavía veo sus caras cuando me hablaban y me da tristeza, porque pienso mucho en mi familia”, contó la noche del lunes.