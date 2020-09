Gobierno publica nueva regla sobre recopilación y uso de datos biométricos a extranjeros

La semana pasada, cuando se conocieron detalles de la nueva norma, expertos aseguraron a Univision Noticias que la nueva medida, que se aplicará a los extranjeros que soliciten beneficios migratorios y ciudadanos que los patrocinen, genera temores porque no se sabe qué hará el gobierno con esos datos.

De qué se trata

Los argumentos

El DHS también dijo que las muestras también se utilizarán “para adjudicaciones o para realizar cualquier otra función necesaria para administrar y hacer cumplir las leyes de inmigración”, pero no detalló en qué casos.

La nueva toma de registros biométricos también “modifica la forma en que VAWA y T (programas para víctimas de violencia doméstica y crímenes) califica a los peticionarios no inmigrantes en el proceso de demostrar ‘buen carácter moral’”, uno de los requisitos clave para la adjudicación de un caso que deriva en una presencia legal autorizada en el país con un camino a la residencia legal permanente.

Critican plan

“Recopilar los planos genéticos de las personas detenidas por inmigración no nos hace más seguros, facilita que el gobierno ataque a las comunidades de inmigrantes y nos acerca un paso más al gobierno que llama a todas nuestras puertas exigiendo nuestro ADN bajo el mismo defecto, bajo la justificación de que algún día podemos cometer un crimen", agregó.

Cúmulo de dudas

Para la abogada de inmigración Lilia Velásquez, profesora adjunta de la facultad de leyes de la Universidad de California, en San Diego, si la toma de registros biométricos “es para esclarecer la identidad correcta de cada individuo, es bueno. Pero de cualquier manera uno piensa qué pasará en el futuro, si hay o no propósitos ilícitos, nefastos. Y por qué no decirlo, vemos las medidas que toma el gobierno con nuevas sospechas, qué quieren hacernos estos canallas. No conocemos las razones de fondo de estas políticas. Eso es lo que falta” en las explicaciones y justificaciones que hasta ahora ha dado el DHS.