La pandemia y menos presupuesto agravan la situación: trámite de ciudadanía se alarga mucho más

La pandemia

Entre las medidas de seguridad sanitaria, los inmigrantes citados a comparecer ante la agencia deben responder a un cuestionario indicando si están o no con fiebre, si han estado en cuarentena recientemente, si han estado en contacto con personas que han resultado positivos por coviod-19 o han viajado.

“Todo se volvió más lento”, dice Alex Gálvez, un abogado de inmigración que ejerce en Los Ángeles (California). “Aunque no lo quieran hacer intencionalmente. La pandemia los ha limitado. Las oficinas están vacías porque disminuyeron el numero de entrevistas diarias. Se trata de una combinación entre amenazas y covid.19”, indicó.

Todo está demorado

“El covid-19 demoró todo”, dice José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami (Florida). “La pandemia atrasó todo el sistema de inmigración, las residencias permanentes, la ciudadanía, los permisos de trabajo, las peticiones familiares. No hay ningún trámite que se haya escapado”.

“Tenemos muchas demoras causadas por el cierre de oficinas”, agregó. “Y no solo aquellos que aguardan por la residencia o la ciudadanía, sino también aquellos inmigrantes que se encuentran en proceso de ajuste de estatus”.

“Pero los consulados están cerrados por la pandemia y a la fecha no tenemos una fecha de reapertura. El consejo ahora es someter todo ahora y esperar a que le llegue la cita. Pero no salga ahora, porque si lo hace no podrá entrar hasta que el consulado abra sus puertas y atienda público”.