Gobierno de Trump pide desestimar la demanda judicial por la deportación errónea de Kilmar Abrego García a El Salvador

El gobierno de Estados Unidos solicitó a una jueza federal que desestime la demanda sobre la deportación por error de Kilmar Ábrego García a El Salvador, argumentando que el tribunal carece de jurisdicción, porque el joven no está en EEUU.

Univision y AP
El gobierno de Donald Trump solicitó a una jueza federal que desestime la demanda sobre la deportación por error de Kilmar Ábrego García a El Salvador, argumentando que el tribunal carece de jurisdicción porque el joven ya no está en EEUU.

La solicitud de desestimación presentada el martes por la noche fue un movimiento procesal del gobierno, que estaba obligado a responder a la demanda del salvadoreño Ábrego García en un plazo de 60 días.

Los abogados del gobierno federal reiteraron sus argumentos de finales de marzo en contra de su regreso.

La solicitud es el acontecimiento más reciente en un caso que ha continuado durante dos meses sin ningún avance tangible hacia una resolución, a pesar de la orden de una jueza de traer de vuelta a Ábrego García y un fallo posterior de la Corte Suprema para "facilitar" su regreso.

El presidente Donald Trump comentó a la cadena ABC News a finales de abril que podría traer de vuelta a Ábrego García con una llamada telefónica a su homólogo de El Salvador. Pero añadió que no lo haría porque Ábrego García es miembro de la pandilla MS-13, una acusación de la que no existe condene o prueba y por la cual nunca fue acusado.

La deportación de Ábrego García violó una orden de un juez federal de inmigración de 2019 que lo protegía de la expulsión a su país natal. El juez de inmigración determinó que Ábrego García enfrentaba una probable persecución por parte de una pandilla salvadoreña local que aterrorizaba a su familia.

Vea también:

