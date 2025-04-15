La batalla legal de Ábrego García por estar en EEUU: de su detención en 2019 a su deportación por"error administrativo"

Video Bukele asegura que no va a liberar al salvadoreño enviado al Cecot por error

Senadores, abogados de inmigración o constitucionalistas, estadounidenses en sus casas. Todos escucharon el lunes a funcionarios en la Casa Blanca —desde el subjefe de gabinete hasta la fiscal general— y al propio presidente de El Salvador, Nayib Bukele, decir que Kilmar Ábrego García, el salvadoreño deportado por error, no podía ser devuelto a Estados Unidos. En televisión en vivo, pusieron la pelota en manos de Bukele, y aseguraban que había sido expulsado por ser miembro de la pandilla MS-13 y que por tanto, era un "terrorista". Pero pese a la vocería política, la pelea real siguió este martes en el tribunal.

La Corte de Distrito de Maryland cuestionó nuevamente la negativa del gobierno de Donald Trump para regresar a Ábrego García desafiando incluso a la Corte Suprema. Los abogados del gobierno insistieron este martes en que, de regresarlo, podrían deportarlo a un tercer país por sus vinculaciones con una organización designada terrorista. Y la jueza pidió al gobierno que documente qué está haciendo para "facilitar" ese regreso, como le pidió el máximo tribunal.

Pero el historial migratorio de este salvadoreño que reposa en las cortes muestra un perfil diferente al Kilmar Ábrego García al que el gobierno ha querido perfilar como MS-13.