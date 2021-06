El gobierno estudia poner fin al Título 42 que permite la expulsión acelerada de migrantes en la frontera

El gobierno estudia poner fin a la aplicación del Título 42 del Código de Estados Unidos, una vieja política de 1944 que fue activada el año pasado como parte de las medidas para contener la propagación del coronavirus.

La medida permite, por razones de seguridad pública, negar la entrada de ciertos extranjeros y proceder a su expulsión acelerada, incluso de quienes huyen de sus países y llegan en busca de asilo, un recurso legal disponible.

El domingo el sitio Axios reportó que el presidente Joe Biden fue informado sobre el plan de eliminación de la regla, y que esta podría ser desactivada antes del 31 de julio.

La Casa Blanca no negó el informe y dijo a Univision Noticias que "no vamos a adelantarnos a una decisión de los CDC y al proceso involucrado" en su implementación. Señaló además que, por ahora, "no tenemos una nueva política que anunciar en lo que respecta al Título 42, no ha habido cambios".

El Título 42

El Título 42 fue activado en marzo del año pasado por el gobierno de Donald Trump como parte de las medidas de emergencia sanitaria para frenar la pandemia y, de paso, la inmigración indocumentada.

Quince meses más tarde el gobierno de Biden utiliza la misma herramienta porque la pandemia continúa, al igual que la llegada cada día de cientos de personas que siguen abandonando sus países y tratan de llegar a Estados Unidos en busca de refugio.

Y al igual que el año pasado, la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP) reitera que en la frontera con México sigue existiendo un serio peligro de una mayor entrada y propagación de la enfermedad, que a la fecha ha infectado a más de 3.8 millones en Estados Unidos y más de 601,000 muertes.

“El Título otorga discreción a los agentes fronterizos para permitir solo la entrada de Menores No Acompañados (UAC) y expulsar al resto basado en los procedimientos migratorios porque no califican para un beneficio”, dice José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami (Florida).

Paso previo

Los reportes indican, además, que el gobierno ha estado en conversaciones con la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) para poner cancelar la vigencia del Título 42.

Antes de proceder a la eliminación de la política, la Casa Blanca quiere que la ACLU ponga fin a la demanda que entabló contra la regla de Trump, para de esa manera evitar que el Departamento de Justicia deba defenderla en los tribunales de justicia.

Axios dijo que, de acuerdo con declaraciones de un funcionario de la Casa Blanca, cualquier paso que el gobierno de en esta dirección se basará en "una decisión de salud pública" y no irá en contra de lo que determinen los funcionarios de los Centros para el Control de las Enfermedades (CDC).

La ACLU extendió una pausa en su demanda hasta principios de julio. Si el grupo de derechos civiles retira la demanda, habrá menos riesgo de que el litigio se desarrolle.

Miles de afectados

De acuerdo con datos de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo, en lo que va del año fiscal 2021 han sido deportados 648,185 personas bajo el Título 42 del Código de Estados Unidos.

La demanda de ACLU

La ACLU demandó la política del Título 42 en febrero, dos semanas después que Biden asumiera el control de la Casa Blanca.

Un mes antes, un palen de jueces de la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia avaló la política de Trump dejando sin efecto un bloqueo temporal emitido en noviembre del 2020 por una corte inferior en otra demanda presentada también por la Unión.

ACLU alega que el Título 42 autoriza la remoción sumaria de Menores No Acompañados (UAC) “sin ningún debido proceso, incluso si el niño está huyendo del peligro y buscando protección en Estados Unidos y no muestra signos de tener COVID-19”.

En enero, Lee Gelernt, abogado de ACLU, dijo que “la orden del gobierno ya ha permitido la rápida expulsión de más de 13,000 niños que necesitan protección y que tenían derecho legal a solicitar asilo en Estados Unidos”.

"Esperamos que el gobierno de Biden no haga necesario un litigio en curso al rescindir esta política ilegal creada por la administración Trump", agregó.

La semana pasada el diario The Washington Post reportó que había bajado el número de expulsiones bajop el Título 42, pero que la presión para que el gobierno revierta la controvertida política estaba aumentando.