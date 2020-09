“Si me deportan mi vida se acaba”, dice inmigrante con TPS que lleva más de 23 años en EEUU

“Si me deportan mi vida se acaba”, dice Reina, una inmigrante de origen salvadoreño que lleva más de 23 años viviendo en California. “Todo esto me ha tenido muy asustada, preocupada porque yo ya sufrí lo que es una deportación”, cuenta.

“Yo tenía suspendido el TPS; pero mi abogado me lo arregló. Pero el de mi esposo no se pudo. Eso fue devastador, yo pasé por ese momento y ahora, con esta decisión, es como si todo se repitiera”, señala.

“Si me quitan el TPS, yo tengo una orden de deportación suspendida. No quiero dejar a mis hijos solitos. Ellos son de aquí (...) En mi país no tienen futuro”, alega. “Claro que tengo miedo”.