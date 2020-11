Este comandante de la policía era indocumentado y ahora lucha para que ICE no deporte a los 'buenos inmigrantes'

LOS ÁNGELES, California.- No abrir la puerta a un agente de ICE que no muestre una orden judicial. Verificar que porte uniforme alguien que asegura ser un “policía”. Evitar problemas con la justicia que deriven en un penoso proceso de deportación. Conocer sus derechos y exigir que se respeten.

“Hay muchos ejemplos, todos mis familiares: mis hermanas no han cometido delitos, mi madre tiene más de 50 años aquí y nunca ha cometido un delito. Hay gente que está trabajando mucho, tiene dos o tres trabajos para sobrevivir, para tener una buena vida; no están cometiendo delitos, están mandando a sus hijos a la escuela, están haciendo lo correcto”, expresa.

Entre ICE y los indocumentados

Entrenar a los policías que todos los días patrullan las peligrosas calles del Sur de Los Ángeles es otra de sus tareas. El departamento tiene desde 1979 una política que impide indagar el estatus migratorio de una persona. Así lo explica a quienes recién llegan a sus estaciones policiales: “Yo salgo a la calle y un señor me dice: ‘Yo soy indocumentado, entré al país hace cinco años y no tengo papeles’. Yo no tengo derecho o un cargo que pueda ponerle a ese señor”, ejemplifica.

Pero este oficial advierte que no habrá manera de quitarles el anzuelo de ICE a quienes se meten en líos con la justicia. Porque cuando alguien llega a las cárceles del LAPD y toman sus huellas digitales para verificar su historial criminal, entonces ‘La Migra’ sabe que hay un indocumentado que quizás debe ser expulsado del país. Los buenos migrantes, insiste Labrada, no tendrían de qué preocuparse.

“Es lo que le suplico a los residentes: no manejen bajo la influencia, no cometan un delito y no habrá razón para que Migración tenga su información, porque ellos no sabrán que la persona está aquí”.