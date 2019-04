Este inmigrante pasó de ser político en su país a chofer de Uber en EEUU. Ahora lucha contra la deportación

"Me amenazaron diciendo que si seguía en ese camino iba a sufrir las consecuencias. A mí me dio miedo, temí que lo fueran a cumplir. Entonces mis hijos estaban pequeños. Imagínese...", cuenta a Univision Noticias Hernández, quien dejó su país cuando tenía 37 años y tres hijos menores.

Sus numerosos intentos por legalizarse

El Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) indicó que un juez negó la petición de asilo de Hernández y le pidió en octubre de 1998 que saliera voluntariamente de EEUU. Él no acató tal orden y en noviembre de ese mismo año se emitió una orden de expulsión definitiva que aún no se ha aplicado.

Según el centroamericano, en los últimos dos años el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) le ha otorgado un permiso de trabajo cada vez más limitado, pasando de tener uno con plazo de un año a otro de apenas seis meses. "Esta vez no me lo quisieron extender más. El caso está pendiente; estamos esperando un fallo favorable", señala.

"Si no me aprueban el caso yo me voy, no voy a quedarme en el aire, con el miedo y todo eso. No podría más trabajar en Uber", lamenta.