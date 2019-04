Por estas razones la MS-13 es más sanguinaria fuera de Los Ángeles, la ciudad donde nació hace 30 años

Ronal abrió su corazón ante un grupo de extraños, unos 30 adolescentes que –así como él– llegaron hace poco a Los Ángeles y han aprendido a sacudirse las burlas en la escuela por no hablar inglés. Este hondureño de 17 años compartió que el primer día en este país no reconoció al hombre que le dio la vida. “¿Es ese mi padre?”, dice que le preguntó a su madre en el aeropuerto. No lo había visto desde que era un bebé.