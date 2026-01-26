Gregory Bovino, jefe de la Patrulla Fronteriza, y algunos agentes de ICE saldrán de Minnesota hoy, de acuerdo con fuentes
Bovino, jefe de la Patrulla Fronteriza, es el principal rostro de los operativos contra inmigrantes en el estado
Video Gregory Bovino vuelve a Chicago y encabeza un operativo migratorio: varias personas fueron detenidas
Gregory Bovino, jefe de la Patrulla Fronteriza y quien ha encabezado las redadas antiinmigrantes saldrá de Minnesota en las próximas horas, junto con algunos agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, de acuerdo con AP y fuentes familiarizadas con el tema.
Video Greg Bovino y algunos agentes de ICE podrían retirarse mañana de Minneapolis, según fuentes
Esto ocurre después de que en el estado se ha registrado la muerte de dos personas, Renne Good y el enfermero Alex Pretti.
Según Fox News, el Zar de la frontera, Tom Homman, quien se trasladará al estado, asumiría las funciones y supervisaría los operativos de ICE.