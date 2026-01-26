Gregory Bovino Gregory Bovino, jefe de la Patrulla Fronteriza, y algunos agentes de ICE saldrán de Minnesota hoy, de acuerdo con fuentes Bovino, jefe de la Patrulla Fronteriza, es el principal rostro de los operativos contra inmigrantes en el estado

Video Gregory Bovino vuelve a Chicago y encabeza un operativo migratorio: varias personas fueron detenidas

Gregory Bovino, jefe de la Patrulla Fronteriza y quien ha encabezado las redadas antiinmigrantes saldrá de Minnesota en las próximas horas, junto con algunos agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, de acuerdo con AP y fuentes familiarizadas con el tema.

Video Greg Bovino y algunos agentes de ICE podrían retirarse mañana de Minneapolis, según fuentes

Esto ocurre después de que en el estado se ha registrado la muerte de dos personas, Renne Good y el enfermero Alex Pretti.

