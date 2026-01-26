Gregory Bovino

Gregory Bovino, jefe de la Patrulla Fronteriza, y algunos agentes de ICE saldrán de Minnesota hoy, de acuerdo con fuentes

Bovino, jefe de la Patrulla Fronteriza, es el principal rostro de los operativos contra inmigrantes en el estado

Gregory Bovino, jefe de la Patrulla Fronteriza y quien ha encabezado las redadas antiinmigrantes saldrá de Minnesota en las próximas horas, junto con algunos agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, de acuerdo con AP y fuentes familiarizadas con el tema.

Esto ocurre después de que en el estado se ha registrado la muerte de dos personas, Renne Good y el enfermero Alex Pretti.

Según Fox News, el Zar de la frontera, Tom Homman, quien se trasladará al estado, asumiría las funciones y supervisaría los operativos de ICE.

