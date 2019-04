Trump busca poner fin a permanencia de inmigrantes que entran con visa y no se van cuando se les vence

De qué se trata

El memorando señala que el objetivo es "combatir" la violación del plazo de permanencia autorizado de aquellos extranjeros que entran con visas de no inmigrante al país, principalmente visas tipo B1/B2 para viajes de negocios y/o turismo, cuya estadía máxima no debe exceder los seis meses (180 días).

El documento precisa que el DHS también "explorará formas de reducir el 'overstay' en los países que participan en el Programa de Visa Waiver ", una treintena de naciones cuyos ciudadanos no requieren visa para ingresar a Estados Unidos y pueden permanecer hasta un máximo de 90 días.

Estos viajeros entran al país bajo la categoría B1/B2 y no pueden solicitar extensión del plazo de permanencia, excepto por razones extraordinarias.

Problema "desenfrenado"

"Es un problema generalizado que perjudica la integridad de nuestro sistema de inmigración", añade y precisa que "a partir de marzo de 2019 había más de 415,000 personas que se sospecha que aún se encuentran en Estados Unidos después de haber sobrepasado el tiempo permitido de sus visas de no inmigrante en el año fiscal 2018".

A principios de febrero Univision Noticias reportó que, contrario a las afirmaciones de Trump, la mayoría de los indocumentados no cruzaron la frontera de México para entrar ilegalmente al país, sino que lo hicieron de manera legal (con visa u otro documento).

De acuerdo con datos oficiales sobre los extranjeros que entraron con una visa y se quedaron más allá del tiempo permitido durante el año fiscal 2016 , hubo 50,437,278 admisiones de no inmigrantes por vía aérea o marítima "que se esperaba que salieran del país durante ese año".

La Casa Blanca lo sabía

Problema serio

"Los países que no forman parte del Programa de Visa Waiver representaron más de 300,000 violaciones al tiempo de permanencia autorizado en el año fiscal 2018", indica el memorando.

Una vez venza el plazo de 120 días, se espera que el gobierno adopte una serie de nuevas medidas que restrinjan no solo la entrega de visados, sino mayores controles para asegurar que los extranjeros que ingresan se vayan al término del plazo de sus permanencias.

"Pero exigir a los gobiernos extranjeros que controlen el tiempo de permanencia de sus connacionales en Estados Unidos no es una solución", dice Jaime Barrón, un abogado de inmigración que ejerce en Dallas, Texas. "Es una táctica de Trump para manipular lo que la ley dice. Si realmente el gobierno quiere que las cosas cambien y reducir el 'overstay', tiene que actuar el Congreso y modernizar la ley de inmigración. Si no lo hace de esa manera, no veo cómo van a cambiar las cosas", advirtió.