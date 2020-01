"Estaba muy nervioso porque su hijo ni lo iba a reconocer": 9 padres deportados vuelven a EEUU al reencuentro con sus hijos

Byron Xol no es el mismo. Su padre David hace un gesto con la mano asombrado por el estirón que dio su niño, que ya casi está del alto de su hombro. Además, ahora habla tres idiomas y no uno, como cuando pisó Estados Unidos que solo entendía la lengua de su pueblo, el Q’eqchi’.



"Si me hubieran dicho: 'Si lo firmas tu hijo se va a quedar', entonces yo nunca lo hubiera firmado. Me lo arrebataron a él, a Byron, me lo quitaron de las manos", dijo David Xol en julio de 2019 a Univision Noticias.