463 inmigrantes separados de sus hijos en la frontera ya no están en EEUU, admite el gobierno de Trump

La presentación no explica la razón de que los 463 padres ya no están en el país, pero funcionarios del Gobierno reconocieron previamente que algunos fueron deportados sin sus hijos , según Reuters.

Stephen Kang, uno de los abogados de la ACLU citado por The Washington Post , señaló que la presentación del lunes parecía ser el primer intento del gobierno, aunque impreciso, de cuantificar el número de inmigrantes afectados por esta particular política migratoria.

La Administración Trump también indica que hay 917 padres no cumplen los requisitos para recibir a sus hijos o que todavía no se sabe que si pueden ser reunidos con ellos. Esa cifra incluye a los que ya no se encuentran en el país, así como a los que fueron considerados no aptos debido a condenas penales o por otros motivos.