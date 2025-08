"Mucha gente que está aquí merece una oportunidad. No pueden ver más allá porque están encerrados en un estado", le dice a Univision Noticias este dueño de siete restaurantes en la ciudad de Chicago. "Es importante que salgamos a luchar por aquellos que corren riesgo de deportación y son los que tienen años de estar aquí (...). Ellos corren peligro porque no tienen una protección legal".

El Comité de 100 tiene tres objetivos que negocia con miembros del Congreso de Estados Unidos, explica. Y todo lo que está en la mesa de negociación pasa porque los beneficiados no hayan cometido delitos.

El tercero, un estatus para los cónyuges de ciudadanos estadounidenses: "Cuando estás hablando de una deportación masiva, no solo afectas a la persona que ha sido indocumentada, también a sus familiares. En un matrimonio mixto son dos personas que están trabajando para pagar esa casa. Al deportar a la persona no va a poder ir al trabajo, esa hipoteca no se va a poder pagar y va a afectar a la economía de Estados Unidos".