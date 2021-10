"La jueza no me creyó": el duro camino de las víctimas de violencia doméstica que buscan asilo en EEUU

Al teléfono, Elsa, ya con 40 años, asegura que ese día de abril de 2020, cuando escuchó a la jueza, se sintió " agotada, triste, desconsolada... Suprimida, de baja moral. Para ella todo fue una broma, lo ignoró, me hizo sentir muy mal. La jueza no me creyó", recuerda. Dice que sus hijos lloraron al saber que le habían dado una orden de deportación: "Si vuelvo a Guatemala él me va a quitar a mis hijos y me va a matar".