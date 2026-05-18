Criminalización de la inmigración Minnesota acusa a un agente del ICE por un tiroteo con un inmigrante venezolano ocurrido durante la represión migratoria de Trump La fiscal del condado Hennepin, Mary Moriarty, declaró en una conferencia de prensa este lunes que el agente, Christian Castro, enfrenta cuatro cargos de agresión en segundo grado y un cargo de denuncia falsa de un delito por el tiroteo del 14 de enero contra el venezolano Julio César Sosa-Celis

Video Fiscal de Minnesota presenta cargos contra agente de ICE por tiroteo y denuncia falsa

Un fiscal de Minnesota anunció el lunes cargos contra un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas por el tiroteo no mortal de un hombre venezolano durante la represión del gobierno de Trump en Minnesota.

El agente Christian Castro enfrenta cuatro cargos de agresión en segundo grado y un cargo de denuncia falsa en relación con el tiroteo del 14 de enero en el que resultó herido Julio César Sosa-Celis, según informó la fiscal del condado de Hennepin, Mary Moriarty, en una conferencia de prensa. Se emitió una orden de arresto en su contra.

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“El señor Castro es agente del ICE, pero su placa federal no lo exime de cargos estatales por su conducta delictiva en Minnesota”, dijo Moriarty, y agregó que Sosa-Celis nunca representó una amenaza. “No existe la inmunidad absoluta para los agentes federales que cometen delitos en este estado o en cualquier otro”.

Un agente federal disparó a Sosa-Celis en el muslo después de que él y otro agente persiguieran a un hombre diferente hasta el dúplex de apartamentos donde vivían el hombre y Sosa-Celis. Moriarty dijo que tanto Sosa-Celis como el otro hombre se encontraban legalmente en Estados Unidos.

Las autoridades federales acusaron inicialmente a Sosa-Celis y a Alfredo Alejandro Aljorna de golpear a un agente con el mango de una escoba y una pala de nieve durante el incidente. Sin embargo, un juez federal desestimó posteriormente los cargos y los funcionarios federales abrieron una investigación para determinar si los dos agentes de inmigración mintieron bajo juramento sobre lo sucedido.

El mes pasado, Minneapolis publicó un vídeo del incidente captado a distancia por una cámara de seguridad propiedad de la ciudad.

Los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional y del Departamento de Justicia no respondieron de inmediato a los correos electrónicos en los que se solicitaban comentarios. El DHS había declarado previamente que mentir bajo juramento es un "delito federal grave" y que hacer declaraciones falsas podría resultar en el despido o el enjuiciamiento de un agente.

La administración envió a miles de agentes a la zona de Minneapolis y St. Paul como parte de la campaña nacional de deportación del presidente Donald Trump. El DHS, que supervisa el ICE, calificó la Operación Metro Surge como su mayor operación de control migratorio hasta la fecha y la consideró un éxito.

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Sin embargo, las tensiones aumentaron durante la campaña, que duró varias semanas, y la muerte a tiros de los ciudadanos estadounidenses Renee Good y Alex Pretti a manos de agentes federales provocó disturbios masivos e interrogantes sobre la conducta de los agentes.

El condado de Hennepin, que incluye Minneapolis, ha estado llevando a cabo investigaciones sobre múltiples incidentes y presentó cargos el mes pasado contra un agente del ICE por presuntas acciones realizadas en el ejercicio de sus funciones.

Los líderes de Minnesota y la administración Trump han tenido discrepancias sobre quién tiene la autoridad para investigar y procesar a los agentes por su conducta en el cumplimiento de su deber. La administración Trump ha sugerido que los funcionarios de Minnesota no tienen jurisdicción.

Los funcionarios estatales han dicho que no confían en que el gobierno federal se investigue a sí mismo ni que exija responsabilidades a los agentes.

“No existe ningún precedente moderno para lo que les sucedió a las personas aquí en Minnesota”, dijo Moriarty el lunes. “Así que se requiere que muchos de nosotros investiguemos a fondo y busquemos maneras de responsabilizar a los culpables, algo que probablemente nunca pensamos que tendríamos que considerar en nuestras carreras”.