Criminalización de la inmigración Green card: ciertos inmigrantes temporales deberán salir del país para solicitar su tarjeta de residente El Servicio de Ciudadanía e Inmigración anunció nuevas directrices para obtener la green card y que buscan cerrar lo que la administración describe como una "laguna legal" en el sistema migratorio. Esta medida promete redefinir el acceso a la residencia legal en los Estados Unidos para ciertos inmigrantes.

Video USCIS exige a extranjeros con visa temporal regresar a su país para tramitar la residencia

El gobierno de Donald Trump confirmó este viernes que ciertos inmigrantes temporales deberán salir del país para poder solicitar su green card.

La nueva política, que reveló inicialmente el medio Daily Caller, instruye a los funcionarios de inmigración a aplicar de forma mucho más estricta la Sección 245(a) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA). Bajo esta nueva interpretación, el ajuste de estatus dentro de EEUU dejará de ser la norma general y pasará a ser una excepción reservada únicamente para "circunstancias extraordinarias".

PUBLICIDAD

"A partir de ahora, un extranjero que esté temporalmente en Estados Unidos y desee obtener la Tarjeta de Residente Permanente (Green Card), debe regresar a su país de origen para solicitarla, salvo en circunstancias extraordinarias", indicó USCIS en un comunicado.

"Los no inmigrantes como los estudiantes, trabajadores temporales y personas con visas de turista vienen a Estados Unidos por un periodo breve y por una razón específica. Nuestro sistema está diseñado para que regresen a su país cuando termine su visita", especificó.

¿Qué cambia exactamente sobre la green card?

Históricamente, la Sección 245(a) ha permitido que una persona que ingresó legalmente a los Estados Unidos (es decir, que fue "inspeccionada y admitida") cambie su estatus de temporal (por ejemplo, una visa de estudiante o de turista) a residente permanente sin necesidad de salir del país, siempre y cuando cumpla con los requisitos de elegibilidad.

Sin embargo, la administración actual argumenta que esta práctica se ha convertido en un incentivo para que las personas permanezcan de forma indefinida en los Estados Unidos mientras esperan la resolución de sus casos. Con las nuevas directrices, el proceso estándar obligará a los solicitantes a:

Regresar a su país de origen.

Completar los procedimientos de verificación e investigación de antecedentes en los consulados correspondientes.

Una vez obtenida la tarjeta de residencia (o green card) ya podría volver a ingresar a los EEUU.

PUBLICIDAD

Declaraciones oficiales

El director de USCIS, Joseph Edlow, defendió firmemente la medida, asegurando que se trata de un retorno al espíritu original de la legislación estadounidense.

"Bajo la presidencia de Trump, el USCIS está retomando el propósito original de la ley y reforzando la distinción adecuada entre admisión temporal y residencia permanente", enfatizó Edlow en declaraciones a Daily Caller "Los extranjeros que llegan a Estados Unidos temporalmente y posteriormente buscan la residencia permanente deben tramitar una visa de inmigrante a través de los canales correspondientes en sus países de origen antes de ser admitidos como inmigrantes".

An alien who is in the U.S. temporarily and wants a Green Card must return to their home country to apply.



This policy allows our immigration system to function as the law intended instead of incentivizing loopholes.



The era of abusing our nation’s immigration system is over. https://t.co/ofyEYGPDLC — Homeland Security (@DHSgov) May 22, 2026

Por su parte, el portavoz de la agencia, Zach Kahler, señaló que esta política busca mitigar el riesgo de que las personas se queden ilegalmente en el país en caso de que sus solicitudes de residencia sean rechazadas.

"Cuando los extranjeros solicitan la residencia desde su país de origen, se reduce la necesidad de localizar y expulsar a quienes deciden pasar desapercibidos y permanecer ilegalmente en Estados Unidos tras habérseles denegado la residencia", explicó Kahler.

Excepciones para la green card bajo la lupa

El documento emitido por USCIS aclara que el ajuste de estatus dentro de las fronteras estadounidenses no queda completamente eliminado, pero su aprobación quedará bajo un estricto escrutinio.

Los funcionarios de inmigración han sido instruidos para evaluar los casos "caso por caso", considerando todos los factores relevantes. Para que un solicitante pueda evadir el viaje de regreso a su país, deberá demostrar que su situación califica como una "circunstancia extraordinaria", un umbral administrativo que, según expertos legales, suele ser muy difícil de alcanzar.

PUBLICIDAD