Donald Trump La administración Trump incorpora la mayor promoción de jueces de inmigración de la historia para acelerar las deportaciones En lo que representa la mayor incorporación simultánea en la historia del Departamento de Justicia (DOJ), la administración Trump juramentó esta semana a más de 80 nuevos jueces federales de inmigración



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La medida busca acelerar los procesos de expulsión y robustecer la campaña gubernamental contra la inmigración ilegal, según funcionarios del Departamento de Justicia a diferentes medios de comunicación.

El cuerpo de nuevos funcionarios está integrado por 77 jueces permanentes y 5 temporales. Con estas adiciones, el gobierno pretende elevar la plantilla total cerca de los 700 miembros, revirtiendo la drástica caída registrada a principios de este año, cuando el número de jueces activos disminuyó por debajo de los 600 tras la destitución de decenas de magistrados por parte de la actual administración.

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Reestructuración en los tribunales

A pesar de su denominación, los jueces de inmigración no pertenecen al poder judicial independiente, sino que operan como empleados bajo la tutela del Departamento de Justicia. Aunque la normativa exige que actúen de manera neutral, la administración Trump ha generado controversia al referirse a ellos de forma pública como "jueces de deportación" en convocatorias oficiales de empleo, instándoles a "administrar justicia" frente a "inmigrantes ilegales que son criminales".

Esta reestructuración ha conllevado el despido de más de 100 jueces de inmigración durante el último año, muchos de los cuales habían sido designados durante la gestión del presidente Biden. Algunos de los afectados han denunciado públicamente que sus destituciones respondieron a su pasada trayectoria en la defensa de migrantes o a no haber impulsado con suficiente celeridad las órdenes de expulsión. A la par de estos ceses, el DOJ ha emitido directivas estrictas que limitan la capacidad de los jueces para otorgar asilo, conceder alivios migratorios o dictar la liberación bajo fianza de los detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Perfil de los designados y reacciones

De acuerdo con las biografías facilitadas por el Departamento de Justicia, la mayoría de los jueces que asumieron sus cargos el pasado miércoles en Washington poseen antecedentes como fiscales, abogados del ICE o experiencia en el ámbito legal militar. Una minoría restante proviene de judicaturas estatales y locales o del sector privado.

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El fiscal general interino, Todd Blanche, defendió los nombramientos mediante un comunicado, asegurando que la administración está "comprometida a restablecer un cuerpo de jueces de inmigración dedicado a restaurar el estado de derecho". Atribuyó el hito al "liderazgo decisivo del presidente Trump y a su compromiso con la seguridad de nuestras fronteras".