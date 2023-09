Documentos revelan uso de cuentas falsas en redes sociales creadas por el DHS para espiar a nacionales y extranjeros

De acuerdo con el informe, los líderes de la Operación Estrella Solitaria exigieron información de inteligencia a oficiales que no estaban preparados, y probablemente no tenían la autoridad para proporcionarla. "Todos [los que estaban a cargo] querían fingir que era como Irak en 2003", dijo un miembro del servicio a The Tribune y The Military Times. " Querían hacer cosas del Ejército, aunque [legalmente] no son cosas del Ejército".