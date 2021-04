Demandan al gobierno de Biden por una política de Trump que congeló emisión de visas

La Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA), uno de los demandantes, señala que si bien el presidente puede, en uso de sus facultades ejecutivas, suspender la entrada al país de ciertos ciudadanos, la orden no requiere que el Departamento de Estado deje de emitir visas, teniendo en cuenta la enorme cantidad de personas que enfrentan una larga espera para poder viajar y entrar a Estados Unidos.

Las proclamas de Trump “agravaron el problema de las demoras”, dijo Jesse Bless, director de litigios federales de AILA.

La querella

“Los tribunales le han dicho repetidamente al Departamento de Estado que no puede adoptar una política de no visa cuando el Presidente suspende la entrada de personas por Proclamación”, agregó Bless. “El fracaso del Departamento en este caso es particularmente atroz porque las personas que obtienen una visa pueden ingresar al país después de ir a un tercero que no figura en la lista de prohibiciones y estar en cuarentena durante 14 días”.