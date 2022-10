Demandan a ICE por impedir que abogados se comuniquen con inmigrantes detenidos en cuatro estados

El grupo de demandantes está compuesto por las organizaciones de servicios legales sin fines de lucro Americans for Immigrant Justice (AIJ), Florence Immigrant and Refugee Rights Project (FIRRP), Immigration Justice Campaign for the American Immigration Council (IJC), Immigration Services and Legal Advocacy ( ISLA), y el Centro de Educación y Servicios Legales para Refugiados e Inmigrantes (RAICES).