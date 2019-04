De “inaceptable” califican el plazo de hasta dos años para reunificar a todas las familias separadas en la frontera

La identificación y revisión de los casos se haría manualmente, dijo la semana pasada en diario The New York Times . Pero de acuerdo con los nuevos documentos el gobierno contrataría personal a tiempo completo para proceder con las revisiones.

Las separaciones forzadas

Según la investigación, el número de menores separados forzosamente es mucho mayor del reconocido : el informe habla de miles, aunque no da un dato preciso.

¿Desde cuándo?

Para separar forzosamente a las familias, el Departamento de Justicia presentó a los padres cargos criminales por entrada ilegal al país por zonas no autorizadas, siendo que se trataba de migrantes en busca de asilo.

La ley permite al gobierno tomar la custodia del menos mientras el padre enfrenta el proceso criminal. Pero las autoridades no contemplaron cómo reunificar a los padres una vez finalizaron sus procesos y en muchos casos los deportaron solos a sus países de origen.

La demanda

Documentos de la demanda presentada por los abogados de ACLU revelan que el gobierno formuló cargos criminales no solo a padres que entraron al país por zonas no autorizadas, sino que también llevó a cabo separaciones forzosas de menores que junto a sus padres entraron por garitas y pasos autorizados.

El legado de Nielsen

Trump ha dicho en reiteradas ocasiones que las separaciones familiares en la frontera permiten contener las oleadas de migrantes, la mayoría de ellos centroamericanos. Y que si no se llevan a cabo, “mucha más gente" llegará al país”.

“La política demócrata de separación de niños en la frontera durante la administración de Obama fue mucho peor que la forma en que lo manejamos ahora. Recuerde la foto de 2014 de los niños en jaulas: los años de Obama. Sin embargo, si no se separa, vendrán más personas. ¡Los contrabandistas usan a los niños!”, dijo.



La política no escrita de separar familias en la frontera con México volvió a ser tema esta semana luego de que tres funcionarios de la Casa Blanca citados por la cadena NBC y el diario The New York Times, dijeran que Trump ha pedido durante meses restablecer las separaciones. La diferencia está en que en 2018 las separaciones fueron forzadas y esta vez el plan apunta a que serán los padres quienes deberían elegir entre dos caminos en la búsqueda de asilo: solos o junto a sus hijos.