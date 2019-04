El plan de separar familias en la frontera sigue presente en el gobierno de Trump

La política no escrita de separar familias en la frontera con México volvió a ser tema esta semana luego de que tres funcionarios de la Casa Blanca citados por la cadena NBC y el diario The New York Times, dijeran que el presidente Donald Trump ha pedido durante meses restablecer las separaciones, una medida que fue implementada el año pasado pero detenida por una corte federal de San Diego el pasado 26 de junio.