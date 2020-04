Corte Suprema tendrá en cuenta el aporte de dreamers en la lucha contra el covid-19 para decidir sobre DACA

El documento del NILC resalta las contribuciones que realizan más de 27,000 beneficiarios de DACA al sector de la salud, un aporte que el gobierno no tuvo en cuenta cuando cancelo el programa en septiembre de 2017 pues no se había desatado para ese entonces la pandemia del coronavirus.

Los nuevos argumentos

“El país no está preparado para cubrir la pérdida que resultaría si los beneficiarios de DACA fueran excluidos de la fuerza laboral de atención médica (...) Estas carencias se sentirán más agudamente en áreas médicamente desatendidas, como entornos rurales y barrios pobres, precisamente las áreas en las cuales los receptores de DACA son más propensos a trabajar”, se lee en el documento.

Quién es Martín Batalla

Fue este el argumento que utilizaron 26 estados gobernados por republicanos, encabezados por Texas, para pedirle a la corte presidida por el juez Andrew S. Hanen que cancelara ambos programas, y acusaron al gobierno de no haber publicado previamente el nuevo reglamento en el Registro Federal (diario oficial) y permitir el comentario público antes de su entrada en vigor.



En 2016, Batalla, con el respaldo de la organización proinmigrante Make the Road New York y otros beneficiarios, solicitaron una querella contra la orden preliminar emitida por Hanen. Luego, ante la posibilidad de que Donald Trump presionara a DACA, como lo había prometido durante su campaña, junto con la organización Se Hace Camino New York, solicitó enmendar su demanda para impugnar la resolución del mandato republicano.