Corte revive parcialmente límites de asilo para personas víctimas de abuso

La Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia dictaminó 2-1 que cambios hechos por el gobierno en esos años no cumplen con el requisito de toma de decisión razonada que establece la Ley de Procedimientos Administrativos (APA) y que el servicio de inmigración no los “justificó” ante el tribunal.

Previamente un tribunal de circuito se había puesto a favor del gobierno señalando que "no había una regla general" contra las solicitudes de asilo de víctimas de abuso y violencia por parte de actores privados, y que las restricciones no impedían categóricamente sus solicitudes.

Victoria compartida

"El registro en este caso no respalda el argumento de los solicitantes de asilo de que [la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS)] y el fiscal general han erigido una norma contra las solicitudes de asilo que involucran denuncias de violencia doméstica y/o pandillera", dijeron los jueces.

En análisis agrega que “el panel también revivió parte de la política conocida como la "regla de circularidad", que sostenía que los solicitantes de asilo, que deben demostrar que han sido perseguidos por su pertenencia a un determinado grupo social, no pueden definir su grupo social por el daño que enfrentan”.

El panel sostuvo que esta parte de la política es consistente con la decisión de 2018 del exfiscal general Sessions en el caso A-B, que redujo la definición de "grupo social particular" al determinar la elegibilidad de asilo de un individuo y estimuló la orientación impugnada, indica Law360 .

Pero los jueces bloquearon, por ejemplo, la guía publicada en diciembre de 2018 evitando que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) imponga límites de asilo. Y también indicaron que parte de la política que requería que los solicitantes de asilo demostraran que su gobierno era "incapaz" para protegerlos de la violencia, en lugar de no querer o no poder hacerlo, como lo señalaba el estándar anterior, se trataba de un cambio arbitrario en violación de la APA.

Aplauden el dictamen

La demanda incluyó mujeres que han sufrido una persecución extensa en forma de violencia sexual y física. Temiendo que fueran gravemente perjudicados o asesinados, buscaron refugio en Estados Unidos, muchos de ellos con sus hijos pequeños. Pero bajo las nuevas políticas, a pesar de que los funcionarios del gobierno encontraron los reclamos como verdaderas, concluyeron que las mujeres no tenían un "temor creíble de persecución" bajo las nuevas políticas cambiadas por el gobierno de Trump.

“Nuestros demandantes buscaron refugio en Estados Unidos después de soportar horrores inimaginables en sus países de origen. La decisión asegura que el gobierno no pueda simplemente cambiar las reglas del juego con un solo golpe y negarles las protecciones a las que tienen derecho", dijo Blaine Bookey, director legal de CGRS.

La demanda

El caso A-B

En junio de 2018 Sessions estipuló que las víctimas de violencia doméstica y de pandillas por lo general no calificarán para pedir asilo, una decisión que los defensores de derechos humanos dijeron que afectaría a decenas de miles de inmigrantes que buscan refugio en Estados Unidos.

"No hemos actuado con apresuramiento sino cuidadosamente", dijo Sessions en ese momento. "En mi juicio, esta es una interpretación correcta de la ley".

"Por lo general las solicitudes de extranjeros pertinentes a violencia doméstica o violencia de pandillas perpetradas por actores no gubernamentales no calificarán para asilo", escribió el exfiscal general en un comunicado. "El mero hecho de que un país podría tener problemas para efectivamente hacer frente a ciertos crímenes, tales como violencia doméstica o violencia de pandillas, o que ciertas poblaciones son más propensas a ser víctimas del crimen, no puede ser establecido por sí mismo como causa de asilo", agregó.