Nueva política de asilo de Trump recibe miles de comentarios en contra y se avizoran demandas

Jueces y fiscales en contra

Las nuevas reglas propuestas “son inadmisiblemente arbitrarias y caprichosas”, concluyó una mesa redonda integrada por 46 exjueces y exfiscales de inmigración (Round Table of Former Immigration Judges), alarmados por la política que trata de imponer el gobierno por medio de un nuevo reglamento que no contó con la participación del Congreso.