Departamento de Seguridad Nacional Congresista demócrata inicia proceso de juicio político contra la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem Robin Kelly, congresista demócrata por Illinois, anunció el inicio de un procedimiento de juicio político contra la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, alegando que sus acciones han aterrorizado a las comunidades, violando las leyes y usando su cargo en beneficio propio.

La congresista demócrata por Illinois, Robin Kelly, anunció este martes en la Cámara baja que inició un procedimiento para someter a un juicio político a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, a raíz de lo que considera ha sido un desempeño que ha "aterrorizado a nuestras comunidades".

Someteré a un juicio político a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, por violar la Constitución. Debe rendir cuentas por aterrorizar a nuestras comunidades



La representante anunció que el procedimiento está basado en tres artículos que engloban "obstrucción del Congreso, violación de la confianza pública y beneficio propio" en el cargo.

"Noem me ha negado y a otros miembros del Congreso la supervisión de las instalaciones de detención de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas). Es un deber constitucional saber qué está pasando en estos centros, donde hay reportes de que la gente está siendo tratada pero que animales", explicó Kelly.

También aseguró que Noem "dirigió a los agentes de ICE a arrestar personas sin una orden, usando el terror contra los ciudadanos e ignorando el debido proceso".

Kelly cuestiona que, según Noem, "ha sacado a asesinos y violadores de las calles, pero ninguna de las 640 personas arrestadas en la operación Midway Blitz ha sido acusada con cargos con violación o asesinato".

La congresista dijo que "en la operación Midway Blitz se ha destrozado el área de Chicago. El presidente Trump declaró la guerra a Chicago.

Llevó violencia y destrucción en forma de aplicación de las leyes migratorias en nuestra ciudad y los suburbios



El tercer artículo en la acusación contra Noem es actuar en beneficio propio, al supuestamente impulsar un contrato federal para una nueva empresa "dirigida por un amigo".

También criticó que la campaña para reclutar agentes de ICE "costó a los contribuyentes 200 millones de dólares", y que Noem hizo un video de tipo promocional de películas. "Pero esto no es cine, es la vida real y personas reales están siendo heridas y asesinadas".

Kelly dijo que en Chicago y sus alrededores los agentes federales "sacaron a personas de sus camas en el medio de la noche" mientras afirmaban que había miembros de la pandilla Tren de Aragua.

Críticas por la actuación de los agentes en Minneapolis

Ahora, dice la congresista, la secretaria Noem lleva "su reino de terror a Minneapolis".

" Todos vimos lo que pasó, un oficial de ICE disparó y mató a Renee Good a sangre fría. Sin conocer los hechos o sin una investigación, la secretaria Noem mintió sobre lo que ocurrió: llamó terrorista doméstica a una querida madre de 37 años".

Noem y sus agentes renegados son quienes están aterrorizando a nuestras comunidades y están quebrando la ley al hacerlo. La haré rendir cuentas y estoy presentando tres artículos para enjuiciamiento político contra la secretaria



La representante de Illinois planteó dudas sobre la identidad de los agentes de DHS. "Me pregunto quienes son las personas detrás de las máscaras. Estos agentes de DHS no tienen identificación. ¿Qué entrenamiento tienen?", a lo que añadió interrogantes sobre si "Noem realmente reclutó a alborotadores del 6 de enero en el Capitolio" como agentes federales.

Congresista quiere que Noem rinda cuentas

Kelly destacó que el juicio político contra Noem no traerá a la vida a personas fallecidas como Good, pero "la hacen rendir cuentas mientras el pueblo está observando. En este país no se mata a las personas a sangre fría sin consecuencias. Esto no es una diferencia de políticas, es una violación de su juramento y debe responder por sus acciones que son susceptibles de enjuiciamiento".

La muerte de Good a manos de un oficial de ICE en Minneapolis desató una serie de protestas en Minnesota y otras ciudades.

Sin embargo, el fiscal general adjunto Todd Blanche afirmó en un comunicado que "actualmente no hay motivos para iniciar una investigación penal por violación de los derechos civiles".

El comunicado, publicado por primera vez por la CNN, no dio más detalles sobre cómo había llegado el departamento a la conclusión de que no se justificaba una investigación.

La decisión de mantener a la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia al margen de la investigación sobre el tiroteo mortal de Renee Good supone un cambio radical con respecto a administraciones anteriores, que actuaron con rapidez para investigar los tiroteos de civiles por parte de agentes del orden por posibles delitos contra los derechos civiles.

Las autoridades federales han afirmado que el agente actuó en defensa propia y que Good estaba cometiendo "un acto de terrorismo doméstico" cuando se abalanzó sobre él.

"Hoy, en un acto de terrorismo doméstico, una manifestante anti-ICE utilizó su vehículo como arma contra las fuerzas del orden. Nuestro agente confió en su entrenamiento y salvó su propia vida, así como la de sus compañeros" dijo el Departamento de Seguridad Nacional tras la muerte de Good.

Noem llamo "disparos defensivos" la actuación del agente involucrado en el tiroteo.

Con información de AP

