Departamento de Justicia Corte de Apelación bloqueó la prohibición de California a que agentes federales usen máscaras en operativos: Pam Bondi Pam Bondi afirmó este jueves que el tribunal de apelaciones del Noveno Circuito emitió una orden que bloquea por completo la orden de California que prohibía a los agentes federales policiales usar máscaras que ocultan su identidad durante los operativos.

Video ¿Qué hacer si soy refugiado sin tarjeta de residencia y ICE toca a mi puerta?

La fiscal general Pam Bondi afirmó este jueves que el tribunal de apelaciones del Noveno Circuito de EEUU emitió una orden que bloquea por completo la orden de California que prohibía a los agentes federales policiales usar máscaras que ocultan su identidad durante los operativos.

El Noveno Circuito acaba de emitir una suspensión TOTAL que bloquea la prohibición de California sobre el uso de máscaras para los agentes federales encargados de hacer cumplir la ley

California había promulgado en septiembre una ley que impedía a los agentes federales usar máscaras al grueso de los agentes federales, luego de la controversia por las redadas migratorias de agencias como el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) o la Patrulla Fronteriza, en operativos migratorios en ese estado a mediados de 2025.

PUBLICIDAD

Bondi llamó la medida como "protección de las fuerzas del orden", y aseguró que los agentes "arriesgan su vida por nosotros, solo para ser expuestos por activistas radicales antipoliciales. Inaceptable".

"No cejaremos en la lucha contra leyes tan abusivas como estas en California y en todo el país", indicó la Fiscal General.

Reclamos contra el uso de máscaras

El uso de máscaras por los agentes federales en las operaciones migratorias es uno de los puntos que los demócratas reclaman sea prohibido, para así lograr sacar adelante un acuerdo que permite resolver el cierre parcial del gobierno federal, en efecto desde el pasado sábado, y que afecta al Departamento de Seguridad Nacional y a sus agencias adscritas, como ICE o la Patrulla Fronteriza.

Todd Lyons, director interino de ICE, fue interrogado la semana pasada ante el Congreso por los legisladores demócratas, que se enfocaron en el hecho de que los agentes federales oculten sus rostros.

El representante Tim Kennedy, demócrata de Nueva York, preguntó directamente a Lyons si se comprometería a hacer que sus agentes se quitaran las máscaras y les exigiría que llevaran "uniformes estándar con insignias identificables".

Lyons respondió con una sola palabra: "No". Kennedy calificó esa respuesta de "triste".

"Las personas que están orgullosas de lo que hacen no ocultan su identidad", afirmó Kennedy.

Lyons ha dicho en repetidas ocasiones que apoya a los agentes que consideran necesario llevar máscara para proteger su identidad y la de sus familias.

PUBLICIDAD

Otro representante, Dan Goldman, demócrata por Nueva York, comparó la actuación de los agentes de ICE con los gobiernos totalitarios de la Alemania nazi y la antigua Unión Soviética.

El jefe del ICE intervino diciendo que el congresista estaba haciendo "el tipo de preguntas equivocadas", pero Goldman lo interrumpió.

"Si no quieren que los llamen régimen fascista o policía secreta, dejen de actuar como tal", dijo Goldman.

"Esta no es la América que conozco y amo", afirmó.

Goldman continuó calificando de "absolutamente falsas" las explicaciones sobre por qué los agentes federales de inmigración llevaban máscaras durante las operaciones por temor a ser identificados.

Expertos han advertido que al ocultarse las identidades de los agentes federales, se dificultar la rendición de cuentas en caso de mala conducta en su desempeño.

Con información de AP

Vea también: