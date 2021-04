Este estado será el primero en extender beneficios de vivienda a indocumentados

Las ventajas

Entre otras ventajas, esta ley permite a las familias indocumentadas solicitar la ayuda que el estado brinda a los inquilinos para pagar el alquiler ante los problemas desatados por la pandemia, pero no se limita solo a beneficios relacionados con la crisis del coronavirus, sino que va más allá y abarca también otros progrmas de ayuda estatales para la compra de viviendas o el alquiler. Además, los estudiantes universitarios indocumentados podrán alojarse en los dormitorios de las universidades y recibir la correspondiente ayuda para ello, informó EFE.

"Hemos soñado con un momento como este durante más de una década", dijo al Denver Post Víctor Galván, director de política de la organización United for a New Economy, con sede en Colorado.

"Esto significa que las personas podrán planificar emergencias, trabajar con proveedores de servicios directos a nivel de condado, estado y ciudad para poder planificar los momentos en los que pierden un trabajo y han empleado tanto de sus ahorros que no pueden pagar el alquiler, momentos en los que ocurre una catástrofe y no tienen a dónde acudir más que al estado, la ciudad o el condado en busca de apoyo. "Antes, eso no era posible. Antes, significaba gastar todas las demás soluciones", añadió.