Coalición lanza campaña 'Ready to Stay' para ayudar a inmigrantes a obtener beneficios

Los dreamers tampoco se quedan atrás. “Necesitamos protecciones permanentes para nuestras comunidades y nuestras familias. Tengo DACA, un estado de protección temporal. Pero no es suficiente. No puedo quedarme callado sabiendo que mis padres siempre están bajo amenaza de deportación”, dijo Cirenio Cervantes, de la organización Faith in Action en Florida.