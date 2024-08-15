Cambiar Ciudad
Preguntas y respuestas Inmigracion

Respondemos tus preguntas: Las claves del 'Parole in Place' para cónyuges indocumentados de ciudadanos de EEUU

‘Hablemos de Inmigración’, programa que se transmite cada miércoles a través del canal de Univision Noticias en YouTube, analizó las claves de los perdones migratorios para el ajuste de estatus en Estados Unidos.

Univision


En ‘Hablemos de Inmigración’, el editor principal de inmigración de Univision Noticias, Jorge Cancino, y el vicepresidente y consejero general de inmigración de Televisa Univision, Armando Olmedo, analizaron las claves del 'Parole Humanitario', beneficio migratorio para cónyuges indocumentados e hijastros de ciudadanos estadounidenses anunciado en julio por el presidente Joe Biden y que entra en vigor el 19 de agosto.

¿Cuándo será publicado el reglamento? ¿Cuàles son los requisitos básicos divulgados por el servicio de inmigración? ¿Cuáles son las fechas clave? ¿Quiénes no califican para pedir la residencia? También explicaron los documentos que deberán presentar para demostrar tiempo de presencia legal en Estados Unidos desde al menos el 17 de julio de 2014.

Además, respondieron preguntas en vivo de usuarios de Univision Noticias desde varios estados del país, quienes las hicieron en vivo utilizando las cámaras de sus teléfonos móviles, computadoras o a través del chat del programa.

‘Hablemos de Inmigración’ es un espacio creado para conectarnos con nuestros usuarios, compartir información, conocimiento y responder preguntas con abogados de inmigración autorizados para dar consejo legal.

En el programa también se habló de otros temas importantes para la comunidad, inquietudes, dudas respecto a sus trámites de inmigración pendientes y temores en cuanto a sus futuros inmediatos en Estados Unidos.

‘Hablemos de Inmigración’ se transmite en vivo cada miércoles a través de los canales de Univision Noticias y Primer Impacto en YouTube y Univision Noticias en Facebook a partir de las 7 PM (hora del Este).

Así es el plan de deportaciones del Proyecto 2025 basado en la ‘tolerancia cero’ de Trump

Inmigración
13 min
