Parole Humanitario Jueza federal bloquea intento del gobierno de Trump de acabar con el estatus legal de 8,400 inmigrantes La jueza federal de distrito Indira Talwani emitió el fin de semana una orden preliminar que impide al DHS cancelar el parole humanitario concedido a miles de personas que llegaron desde Cuba, Colombia, Ecuador, Haití, El Salvador, Honduras y Guatemala mediante programas de parole de reunificación familiar.

Una jueza federal bloqueó el intento del gobierno de Donald Trump de poner fin al estatus legal de más de 8,400 familiares de ciudadanos y residentes permanentes de EEUU que llegaron al país procedentes de Cuba, Colombia, Ecuador, Haití, El Salvador, Honduras y Guatemala, informó Reuters.

Indira Talwani, jueza de distrito con sede en Boston, emitió la noche del sábado una orden judicial preliminar que impide al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) cancelar el parole humanitario concedido a miles de personas que llegaron desde esos países mediante programas de parole de reunificación familiar, creados o actualizados durante el gobierno del demócrata Joe Biden. La decisión impide temporalmente retirarles el estatus legal y los permisos de trabajo.

Este fallo de la jueza Talwani responde a una demanda colectiva que impugna la decisión de la administración de Trump de anular los paroles aún vigentes, que debía entrar en vigor el 14 de enero, pero Talwani ya había frenado la cancelación de urgencia y ahora mantiene el bloqueo mientras se resuelve el caso legal.

La jueza concluyó que el DHS no justificó adecuadamente el cambio de política ni tuvo en cuenta el impacto sobre personas que habían reorganizado su vida en EEUU bajo esos programas. En su orden, subrayó que el gobierno no podía modificar la política migratoria sin ofrecer una “explicación razonada” del daño que causaría.

La demanda colectiva está impulsada por defensores de los derechos de los inmigrantes, que impugnan la medida más amplia del gobierno con respecto a los paroles concedidos a miles de personas.

