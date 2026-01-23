Minnesota (estado) Arrestan a manifestantes en aeropuerto de Minnesota durante día de protestas y paro contra la ofensiva antimigratoria de Trump La policía arrestó este viernes a decenas de personas en una manifestación ocurrida en el mayor aeropuerto de Minnesota contra la ofensiva antimigratoria del gobierno, mientras sindicatos, mercados comunitarios, y negocios locales mantienen el llamado a unirse a la protesta denominada "Día de la Verdad y la Libertad" (Day of Truth & Freedom).

Video “Día de verdad y libertad”; Minnesota se paraliza: Huelga y bloqueo económico contra operativos de ICE

Minnesota vive este viernes no solo un día gélido por el frente frío que afectará este fin de semana a casi la mitad de la población estadounidense, sino también un llamado a paro económico y cívico, con protestas y una manifestación esperada por las calles del centro de Minneapolis en contra de la actuación de los agentes federales enviados por el gobierno de Donald Trump, dentro de su ofensiva antimigratoria.

El llamado a manifestarse propició una demostración en el mayor aeródromo de Minnesota, el Aeropuerto Internacional Minneapolis-St. Paul, donde aproximadamente "100 feligreses" fueron detenidos según Trevor Cochlin, de la organización religiosa Fe en Minnesota, reportó The Associated Press.

PUBLICIDAD

El vocero de la Comisión Metropolitana de Aeropuertos, Jeff Lea, dijo que los manifestantes fueron arrestados fuera de la terminal principal cuando excedieron las condiciones de su permiso para manifestarse e interrumpieron las operaciones de las aerolíneas. Las autoridades no han revelado cuántas personas fueron detenidas en el aeropuerto.

Las personas protestaban contra la participación de Delta Airlines en la deportación de inmigrantes.

El obispo Dwayne Royster, líder de la organización progresista Faith in Action, expresó que "queremos que ICE se vaya de Minnesota", así como de las ciudades en las que "están ejerciendo una extralimitación extrema".

Organizaciones como sindicatos, mercados comunitarios de cooperativas, y negocios locales anunciaron su intención de unirse a la protesta denominada “ Día de la Verdad y la Libertad” ( Day of Truth & Freedom), que propuso paralizar la actividad económica, no asistir a la escuela y los trabajos, y marchar por las calles del centro de Minneapolis la tarde de este viernes.

Y pese a la temperatura polar extrema de -10° Fahrenheit, la manifestación congregó a cientos de personas por las cales de Minneapolis, que portaban carteles exigiendo que ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, por sus siglas en inglés) abandone el estado.

Sindicatos denuncian detenciones inconstitucionales

La agrupación de trabajadores AFL-CIO, la federación estatal que representa a más de 300,000 trabajadores en más de 1,000 sindicatos locales afiliados, decidió respaldar la protesta del viernes, explicando que se oponen a la " ocupación de nuestras comunidades por parte del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) y la detención inconstitucional de innumerables habitantes inocentes de Minnesota, entre los que se encuentra un número significativo de miembros de sindicatos".

Nos unimos contra la ocupación de nuestras comunidades por parte del ICE y la detención inconstitucional de innumerables habitantes inocentes de Minnesota

Un comunicado de AFL-CIO afirma que la actuación de ICE "está perjudicando a las comunidades de todo Minnesota y haciendo que todos estemos menos seguros".

PUBLICIDAD

Cuestionan que se esté " atacando indiscriminadamente a los habitantes de Minnesota de color, independientemente de su ciudadanía o estatus migratorio". También advierten que "muchas personas tienen miedo de realizar actividades cotidianas como ir al trabajo, comprar víveres o enviar a sus hijos al colegio".

Entre sus demandas está que ICE salga del estado, que cese su financiamiento, que haya consecuencias legales por la muerte de Renee Good a manos de ICE, y que las grandes corporaciones del estado dejen de cooperar con ICE.

AFL-CIO pide a sus afiliados que se unan pacíficamente a la protestas del viernes, siguiendo las recomendaciones ante el clima frío, y que no compren en las tiendas para colaborar con el paro económico local.

Una pedido similar hizo el Service Employees International Union, una agrupación sindical con más de 2 millones de afiliados que dijo este jueves que " ICE quiere que nos acobardemos. Es momento de luchar. Mañana 23 de enero nos manifestamos con fuerza, amor y solidaridad contra la campaña de violencia y miedo de ICE".

Se calcula que el operativo federal en Minneapolis acumula a unos 2,000 oficiales, enviados tras denuncias de fraude en el cuidado infantil por parte de inmigrantes somalíes.

Negocios locales también protestan

Al llamado sindical también se unieron algunos negocios locales, que de distintas maneras participan en la protesta contra el gobierno federal.

Los organizadores dijeron el viernes por la mañana que más de 700 negocios en todo el estado han cerrado en solidaridad con la protesta, desde una librería en la pequeña localidad de Grand Marais, cerca de la frontera con Canadá, hasta el emblemático Teatro Guthrie, en el centro de Minneapolis.

PUBLICIDAD

"Estamos logrando algo histórico", dijo Kate Havelin, de Indivisible Twin Cities, uno de los más de 100 grupos participantes.

Varios mercados comunitarios de cooperativas como Mississippi, Eastside Food, Wedge Community, Seward o River Market Community anunciaron que cerrarían "en solidaridad con el Día de la Verdad y la Libertad", asegurando que los empleados que debían laborar recibirán su paga.

" No vamos a soportar en silencio el miedo y la violencia en nuestras comunidades" dijo Mississippi Market en un comunicado en redes sociales.

"Esta pausa coordinada en todo el estado refleja nuestro compromiso con la acción democrática, la responsabilidad mutua y la preocupación por nuestras comunidades. Actuar juntos es una forma de vivir nuestros valores cooperativos. Apoyamos a quienes piden justicia y exigimos que el ICE abandone Minnesota ahora mismo".

Otra opción de expresar descontento es el de la cervecería Dual Citizen Brewing, que anunció que no cerraría sus puertas sino que donarán 100% de sus ingresos del día a una ONG local que asegura el acceso a alimentos para población infantil.

La empresa explica que " la mayor presencia de ICE ha creado miedo e incertidumbre en las comunidades y las escuelas, impidiendo a menudo que las familias y los niños accedan a recursos esenciales como los alimentos".

También apoyan el pedido de que ICE deje el estado.

Adicionalmente, se esperaba que docenas de bares y restaurantes de St. Paul acatarán el cierre, según reportó el diario Twin Cities Pioneer Press.

PUBLICIDAD

Vance alaba la labor de los agentes federales

La convocatoria tiene lugar apenas un día después de que el vicepresidente JD Vance estuvo en Minneapolis para reunise con los agentes federales apostados en la ciudad, y a quienes alabó por su labor.

" Están haciendo un trabajo increíble", dijo, mientras culpaba a los medios de comunicación y a los " agitadores de extrema izquierda" por los intensos enfrentamientos entre los manifestantes y las autoridades de control migratorio.

Según el vicepresidente, ha habido "falta de cooperación" entre las autoridades federales y los funcionarios de Minnesota.

"Podemos hacer un buen trabajo aplicando las leyes de inmigración sin caos, pero para ello se requiere la cooperación de los funcionarios estatales y locales", dijo Vance.

Vance afirmó que preveía una situación en la que las circunstancias podrían mejorar, y señaló: "De hecho, tengo motivos para pensar que habrá una mejor cooperación en los próximos meses".

El Departamento de Justicia abrió investigaciones penales contra el gobernador de Minnesota, Tim Walz, el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, la alcaldesa de St. Paul, Kaohly Her, y otros funcionarios, por presuntamente obstruir la labor de los agentes federales.

El demócrata Tim Walz fue el oponente de Vance durante la campaña de 2024, cuando ambos se postularon para la vicepresidencia.

Pese a las protestas desatadas desde hace semanas, Vance dijo que la Ley de Insurrección no sería necesaria "en este momento", similar a lo manifestado por el Trump luego de que el mismo mandatario amenazara con su uso.

PUBLICIDAD

Vance también negó que las autoridades federales estén ingresando ilegalmente a las viviendas de las personas sin una orden judicial. Un memorándum de ICE obtenido por la AP autoriza a los agentes de ICE a utilizar la fuerza para entrar en una residencia, basándose únicamente en una orden administrativa más restrictiva para arrestar a alguien con una orden definitiva de expulsión.