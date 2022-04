Cuidado con las estafas si calificas para cerrar o terminar un caso de deportación

Para los casos no prioritarios, el Memorándum de Doyle enfatiza su preferencia, “sobre todas las demás formas de discreción, por no presentar una Notificación de Comparecencia (NTA) o desestimar de inmediato los casos en los que ya se ha presentado una NTA para excluir de manera eficiente aquellos casos no prioritarios del expediente por completo”, indica Sánchez-Roig.