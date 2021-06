Biden proclama junio como mes del inmigrante y presiona por la reforma

El mandatario dijo que durante este mes, la nación celebrará “la historia y los logros de las comunidades de inmigrantes”.

También rinde tributo, no solo a los inmigrantes que se aventuraron hace siglos para establecerse en Estados Unidos, sino incluso a aquellos “que solo este año, de todas partes del mundo, llegaron para buscar nuevas posibilidades y ayudar a forjar nuestra nación”.

Pandemia y 'tolerancia cero'

“Han sido estas mismas familias inmigrantes y comunidades de color las que fueron desproporcionadamente afectadas por el virus”, apuntó. “En honor a los que hemos perdido, dediquémonos como nación a protegernos unos a otros y a hacer nuestra parte para poner fin a esta pandemia para siempre”.

Reforma pendiente

Durante la campaña Biden prometió introducir el proyecto en ambas cámaras del Congreso en los primeros 100 días de su mandato, pero ante el rechazo republicano de apoyarlo hasta no ver solucionada la crisis en la frontera sur, el pasado 18 de marzo los demócratas de la Cámara de Representantes aprobados dos planes incluidos en el proyecto , pero sólo para regularizar la permanencia de dreamers, beneficiarios del TPS y trabajadores del campo.

Si bien ambas iniciativas cuentan con respaldo bipartidista, los republicanos del Senado insisten en que no aportarán votos porque la situación de la frontera se trata de una crisis que amenaza la seguridad nacional. Y que hasta no verla controlada, no respaldarán ningún tipo de beneficio de inmigración.