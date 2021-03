Biden pide habilitar al 100% los centros de detención para menores no acompañados que llegan a la frontera

El gobierno de Joe Biden pidió a los centros de detención para niños migrantes que habilitaran al 100% sus camas como consecuencia de "circunstancias extraordinarias" por el creciente número de menores no acompañados que están llegando a la frontera, según un memo al que tuvo acceso el canal de noticias CNN.

"Reconocemos el reto que representa tener a esos niños no acompañados cruzando la frontera y ciertamente nos estamos preparando para eso y para afrontarlo", dijo este viernes la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki.

Solo en enero, CBP interceptó en la frontera el número más alto de menores no acompañados en este año fiscal : 5,707. La cifra es 18% mayor a la que se reportó en octubre, cuando la frontera continuaba cerrada por la pandemia de covid-19 y no se habían celebrado las elecciones presidenciales.

Este jueves se conoció que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) se prepara además para convertir los centros de detención de migrantes en el sur de Texas en centros de procesamiento expedito. Esto con el fin de mantenerse apegados a los mandatos judiciales y legales que regulan la detención de menores no acompañados y unidades familiares. Según un memo al que tuvo acceso el diario The Washington Post, la estrategia es convertir los actuales centros de detención en lugares al estilo de Ellis Island, en Nueva York, donde se procesarán a padres e hijos migrantes para liberarlos en Estados Unidos en un tiempo no mayor de 72 horas.