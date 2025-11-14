Miles de padres, custodios de niños migrantes, han sido arrestados por autoridades migratorias, reporta CNN

Video Liberan a la maestra hispana detenida por ICE en una guardería: "No le respetaron el debido proceso"

Cerca de 3,000 custodios o potenciales custodios de niños migrantes han sido detenidos por autoridades migratorias, según una revisión de datos federales hecha por la cadena de noticias CNN.

Los arrestos son "principalmente resultado de investigaciones de tráfico humano donde un menor no acompañado fue encontrado como parte de un incidente de tráfico", dijo a CNN un vocero del Departamento de Seguridad Nacional.

Desde su llegada en enero, el presidente Donald Trump ha avanzado en su plan de detenciones y deportaciones masivas. Para ello ha desplegado en el terreno a cientos de agentes federales de casi cualquier agencia del orden público o investigación. Como resultado, las redes sociales se han llenado de videos de agentes enmascarados realizando arrestos con tácticas violentas, que exfuncionarios aseguran no habían visto anteriormente y relacionan con una intención del gobierno para aterrorizar a las comunidades de inmigrantes en EEUU.

La cadena CNN asegura que esta semana el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) puso en marcha una iniciativa con agencias locales y estatales para realizar verificaciones sobre las condiciones de menores de edad. Comenzó el lunes en Florida y se espera que avance en el resto del país.

Otra operación que también inició el mes pasado amplía el programa anterior: encomienda a funcionarios del DHS, cuenta CNN, el arresto de patrocinadores si se encuentran sin estatus migratorio en Estados Unidos, si utilizaron a un coyote para emigrar o si tienen antecedentes penales, entre otras circunstancias, dijeron dos fuentes al medio.

Entre otras cosas, este plan ordena a los agentes evaluar la posibilidad de presentar cargos contra los cuidadores, como tráfico de personas. Esto dejaría a los menores con una amplia posibilidad de regresar a custodia de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, bajo el Departamento de Salud y Servicios Humanos.

“ICE HSI (investigaciones de ICE) utiliza su autoridad y legislación federal para procesar a cualquier persona u organización que haya cometido un delito, incluyendo, entre otros, cualquier violación de la ley federal de inmigración. Hemos sido claros: toda persona que no esté legalmente autorizada a estar en este país está sujeta a deportación”, declaró a CNN un portavoz.

"Está poniendo demasiada presión sobre los niños, sabiendo que sus familias están en riesgo de esta forma y que tenemos niños que le ruegan a sus cuidadores que no se vayan. Ellos se sacrificarán y permanecerán en detención porque están demasiado asustados por sus padres", dijo al canal Michey Donovan-Kaloust, director de servicios legales del Centro de Defensores Legales de los Inmigrantes.

Este no es el primer esfuerzo que el gobierno de Trump pone sobre este grupo vulnerable. A finales de octubre, Univision Noticias reportó que menores no acompañados en custodia federal estaban recibiendo una multa de $5,000 de parte del DHS que, de no pagarse, conlleva castigos.