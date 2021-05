Dos de las niñas menores que aparecieron en la frontera habían sido secuestradas en México con su madre, según la familia

“Los encerraron en un cuarto sin ropa y les daban de latigazos. Eso me decía mi hermana, era horrible, me decía”, relató Yolanda.

“Me ha caído como un balde de agua fría, yo no estaba de acuerdo, yo no sé quién les ayudó, yo no sé qué estaba pasando”, aseguró. Hasta ahora ella tampoco ha podido dar con el paradero de su hija. “Por favor, se los pido, que me la traigan, yo no quiero caer al hospital”.