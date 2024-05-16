Cambiar Ciudad
Deportaciones

Bajan detenciones en la frontera durante el mes de abril

En lo que va del año fiscal 2024 la Patrulla Fronteriza registra 1,981,177 encuentros entre puertos fronterizos. Entre 2021 (los primeros cuatro meses corresponden a la era Trump) y abril de 2024, se han registrado 9,905,422 hallazgos, pero la CBP advierte que un alto número son "reincidencias".

Jorge Cancino
Por:
Jorge Cancino.
Video “Estamos destrozados”: habla la familia de uno de los mexicanos muertos en accidente en Florida

El número de inmigrantes indocumentados detenidos en la frontera durante el mes de abril registró una leve disminución comparado con los arrestos de marzo, una buena noticia para el gobierno de Joe Biden en medio de anuncios de nuevas reglas para pedir asilo y levantar regulaciones impuestas en un acuerdo judicial que data de 1997 sobre el procesamiento de menores no acompañados.

“En abril de 2024 la Patrulla Fronteriza registró 128,900 encuentros entre puertos de entrada a lo largo de la frontera con México”, revela un informe de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP).

PUBLICIDAD

La agencia federal, una de las 23 que operan bajo el mando del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), dijo además que durante el mes de abril “los encuentros entre los puertos de entrada a lo largo de la frontera suroeste fueron un 6% menores que en marzo de 2024 y un 30% menores que en abril de 2023”.

La semana pasada el DHS anuncio una nueva regla que otorga a los agentes de asilo mayor discrecionalidad para determinar en las primeras horas de la detención de un inmigrante indocumentado si tiene o no una causa válida de asilo y acelerar las deportaciones sin referir los casos ante un juez de inmigración.

Simultáneamente, el Departamento de Justicia (DOJ) solicitó a una corte federal de California limitar el Acuerdo Judicial Flores de 1997 para devolver al gobierno federal el manejo y procesamiento de Menores No Acompañados y quitar del protocolo al Departamento de Salud y Recursos Humanos (HHS), petición que incluso antes de ser sometida fue criticada por organizaciones de derechos humanos.

En lo que va del año fiscal 2024, que arrancó el 1 de octubre del año pasado y finaliza el 30 de septiembre, la Patrulla Fronteriza registra 1,981.177 encuentros entre puertos fronterizos. Entre 2021 (los primeros cuatro meses corresponden a la era Trump) y abril de 2024, se han registrado 9,905,422 hallazgos, pero la CBP advierte que un alto porcentaje se trata de reincidencias.

Notas Relacionadas

Los casos acumulados en la Corte de Inmigración de Estados Unidos se aproximan a los 3.6 millones

Los casos acumulados en la Corte de Inmigración de Estados Unidos se aproximan a los 3.6 millones

Inmigración
6 min

Deportaciones en aumento

El reporte indica además que la CBP “continúa aumentando” los recursos y personal en la frontera para detener el cruce indocumentado, y garantiza “un procesamiento seguro, rápido y ordenado de personas para maximizar las deportaciones aceleradas”.

PUBLICIDAD

“Hemos redoblado nuestros esfuerzos, en coordinación con socios en todo el hemisferio y en todo el mundo, para desbaratar las organizaciones criminales y las redes de transporte que ponen en peligro a los migrantes vulnerables mientras venden mentiras y se benefician de ellas”, dijo Troy A. Miller, alto funcionario que desempeña las funciones del Comisionado de la CBP.

Más sobre Deportaciones

Corte de apelaciones confirma el fin del 'parole' humanitario para venezolanos, cubanos, haitianos y nicaragüenses
4 mins

Corte de apelaciones confirma el fin del 'parole' humanitario para venezolanos, cubanos, haitianos y nicaragüenses

Inmigración
“Nos tiraron al suelo con aluminio para taparnos”: solicitante de asilo narra su detención por ICE
1:26

“Nos tiraron al suelo con aluminio para taparnos”: solicitante de asilo narra su detención por ICE

Inmigración
Redada migratoria en Hyundai: ¿qué hacían los trabajadores hispanos y surcoreanos? ¿Eran todos indocumentados?
5 mins

Redada migratoria en Hyundai: ¿qué hacían los trabajadores hispanos y surcoreanos? ¿Eran todos indocumentados?

Inmigración
Mira aquí el show "Las nuevas reglas de inmigración" con las respuestas de abogados de inmigración
3 mins

Mira aquí el show "Las nuevas reglas de inmigración" con las respuestas de abogados de inmigración

Inmigración
La advertencia y petición de Trump a las empresas extranjeras tras redada en la planta de Hyundai en Georgia
3 mins

La advertencia y petición de Trump a las empresas extranjeras tras redada en la planta de Hyundai en Georgia

Inmigración
Demandan al gobierno de Trump de forma preventiva para impedir que deporte a una docena de niños hondureños
5 mins

Demandan al gobierno de Trump de forma preventiva para impedir que deporte a una docena de niños hondureños

Inmigración
Corea del Sur dice que EEUU liberará a los trabajadores detenidos en la planta de Hyundai en Georgia
3 mins

Corea del Sur dice que EEUU liberará a los trabajadores detenidos en la planta de Hyundai en Georgia

Inmigración
"Aspirante a dictador": gobernador de Illinois a Trump tras su 'apocalíptica' amenaza contra Chicago
3 mins

"Aspirante a dictador": gobernador de Illinois a Trump tras su 'apocalíptica' amenaza contra Chicago

Inmigración
Redada migratoria en Hyundai: lo que se sabe de la masiva operación en una planta de Georgia
5 mins

Redada migratoria en Hyundai: lo que se sabe de la masiva operación en una planta de Georgia

Inmigración
Kilmar Ábrego García: gobierno de Trump ahora quiere deportarlo a un pequeño país africano
3 mins

Kilmar Ábrego García: gobierno de Trump ahora quiere deportarlo a un pequeño país africano

Inmigración

El funcionario explicó que la agencia ha ejecutado “el mayor aumento de deportaciones y actividades disruptivas contra redes de tráfico de personas en la última década”. Y que, como resultado de esta mayor aplicación de la ley, “los encuentros en la frontera suroeste no han aumentado, contrariamente a las tendencias anteriores”.

El informe revela que, desde el levantamiento del Título 42 el 12 de mayo de 2023 hasta el 30 de abril de 2024, el DHS ha expulsado o devuelto a más de 720,000 personas, “la gran mayoría de las cuales cruzaron la frontera suroeste, incluidos más de 109,000 familiares individuales.

“Las remociones y devoluciones totales desde mediados de mayo de 2023 superan las remociones y devoluciones en cada año fiscal completo desde 2011”, precisa la CBP.

La CP también reiteró que os agentes fronterizos siguen procesando, y deportando “rápidamente” a individuos que cruzan la frontera ilegalmente. “Las personas y familias sin una base legal para permanecer en Estados Unidos están sujetas a expulsión de conformidad con las autoridades del Título 8 y están sujetas a una prohibición de admisión de un mínimo de cinco años, así como a un posible procesamiento si posteriormente reingresan sin autorización”, advierte.

PUBLICIDAD

El Título 8, incluido en la Ley de Inmigración y Nacionalidad, (INA) faculta a los agentes fronterizos deportar a extranjeros con antecedentes criminales que los convierten en inadmisibles por razones de seguridad pública o nacional, que previamente han sido deportados y regresan sin permiso o no tienen una causa legal para permanecer en Estados Unidos.

Notas Relacionadas

Someten a comentario público la nueva regla de asilo de Biden: estas son las claves

Someten a comentario público la nueva regla de asilo de Biden: estas son las claves

Inmigración
4 min

Entrevistas bajo la aplicación CBP One

En cuanto a la aplicación móvil CBP One, la agencia reiteró que
“sigue siendo una herramienta de programación clave como parte de los esfuerzos del DHS para incentivar a los no ciudadanos a utilizar vías y procesos legales, seguros, humanos y ordenados” para entrar al país.

Precisó que la regla vigente “supone la inelegibilidad para el asilo para aquellos que no utilizan procesos legales, con ciertas excepciones” y alentó a los extranjeros sin visa o que no califican para ningún programa de ingreso legal a Estados Unidos, “utilizar la herramienta” que funciona las 24 horas del día.

“La aplicación CBP One permite a los no ciudadanos en todo el centro o norte de México que carecen de documentos suficientes para la admisión a Estados Unidos programar una cita y permanecer en el lugar hasta presentarse en un puerto de entrada preferido para su cita, lo que reduce la necesidad de los migrantes de aglomerarse en lugares inmediatos en las zonas fronterizas”, explicó.

De acuerdo con el informe, en abril la CBP procesó a 41,400 personas a través de citas en los puertos de entrada utilizando información avanzada enviada en CBP One.

PUBLICIDAD

“Desde que se introdujo la función de programación de citas en CBP One, en enero de 2023 hasta finales de abril de 2024, más de 591,000 personas han programado con éxito citas para presentarse en los puertos de entrada en lugar de arriesgar sus vidas en manos de contrabandistas”, se lee en el reporte.

La CBOP dijo además que as principales nacionalidades procesadas después de su llegada para su nombramiento son cubana, haitiana, hondureña, mexicana y venezolana.

Notas Relacionadas

¿Pueden deportarte solo por ser indocumentado? ¿Quiénes son prioridad para deportar? Este quiz te explica

¿Pueden deportarte solo por ser indocumentado? ¿Quiénes son prioridad para deportar? Este quiz te explica

Inmigración
1 min

Entradas bajo parole humanitario

En cuanto al ingreso al país de extranjeros bajo el programa parole humanitario anunciado también en enero de 2023 y en el que participan Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, quienes reciben una visa previa autorización de un patrocinador por parte del DHS, la agencia dijo que, hasta finales de abril de 2024, “434,800 cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos llegaron legalmente por vía legal en vuelos comerciales y se les concedió libertad condicional bajo estos procesos”.

Los titulares del programa, una vez admitidos por la CBP en un aeropuerto, reciben un permiso de estadía de dos años y califican para una autorización de empleo. Dentro de ese plazo deben buscar una vía legal disponible para obtener un estatus permanente, entre ellos el asilo, o de lo contrario deberán salir del país.

El programa, además, indica que los patrocinadores asumen la responsabilidad de los gastos de estadía, alimentación, vivienda y enfermedad del inmigrante beneficiario del parole.

PUBLICIDAD

De los 438,800 extranjeros admitidos por la CBO, 95,500 son cubanos, 184,600 haitianos, 83,800 nicaragüenses y 109,200 venezolanos, puntualiza el informe.

La agencia federal dijo además que continúa desarrollando programas y esfuerzos para combatir el tráfico de personas y de drogas en la frontera con ayuda de socios nacionales e internacionales.

Relacionados:
DeportacionesInmigrantes indocumentadosFrontera EEUU Méxicopolíticas de asiloAsilo Político

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Sin ti no puedo
Instintos
Papá Soltero
Gratis
Todas. Debanhi, una historia de redes
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD