Someten a comentario público la nueva regla de asilo de Biden: estas son las claves

Video Gobierno Biden anuncia cambios al reglamento de asilo: se acelerarían las deportaciones de algunos migrantes

Desde este lunes 13 de mayo hasta el 12 de junio permanecerá abierta la ventanilla para la recepción de comentarios públicos sobre la nueva regla de asilo propuesta por el gobierno que acelerará los procesos en la frontera y permitirá deportaciones sin la orden de un juez de inmigración.

El jueves de la semana pasada el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) propuso un nuevo reglamento para “permitir que los funcionarios de asilo (AO) consideren la posible aplicabilidad de ciertas prohibiciones de asilo y la retención legal de expulsión durante ciertas evaluaciones de miedo creíble”.

La norma permitirá al departamento expulsar más rápidamente a aquellos extranjeros que están sujetos a las prohibiciones vigentes y “representan un riesgo para nuestra seguridad nacional o pública", dijo el DHS en un comunicado.

El gobierno dijo que la nueva herramienta tiene como objetivo “mejorar la flexibilidad operativa y ayudar al DHS a expulsar más rápidamente a ciertos no ciudadanos a quienes se les prohíbe el asilo y la retención legal de deportación”.

Una vez concluido los 30 días requeridos por la Ley de Procedimiento Administrativo (APA), el DHS considerará las opiniones del público para redactar y publicar una regla final.

Claves de la nueva regla de asilo

Qué dice la Ley de Inmigración. Según la INA (Ley de Inmigración y Nacionalidad) otorga al DHS y al Departamento de Justicia (DOJ) autoridad sobre las evaluaciones de miedo creíbles. Además, otorga al secretario del DHS y al fiscal general “autoridad para publicar enmiendas reglamentarias que rigen sus respectivas funciones en materia de inspección y admisión, detención y expulsión, suspensión de la expulsión y aplazamiento de la expulsión”, explica el reglamento publicado en el Registro Federal (diario oficial).

Autoridad legal. La nueva regla de asilo propuesta otorga poderes extraordinarios a los agentes de asilo para rechazar peticiones de individuos que representan una amenaza a la seguridad pública y nacional de Estados Unidos y acelerar las deportaciones.

Decisión discrecional. El DHS argumenta, además, que el asilo es un beneficio discrecional que puede otorgar el fiscal general o el secretario del DHS si un extranjero establece, entre otras cosas, que ha experimentado persecución en el pasado o tiene un temor fundado de persecución futura por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opinión política.

Qué pasa si no son elegibles. Los extranjeros que no son elegibles para una concesión de asilo, o a quienes se les niega el asilo por discreción del fiscal general o del secretario del DHS, pueden calificar para otras formas de protección. Específicamente, un solicitante también puede ser elegible para la retención legal de deportación según la sección 241(b)(3) de la INA, 8 U.S.C. 1231(b)(3).

Qué otra razón afecta para pedir asilo. Si un extranjero “fue reasentado firmemente en otro país antes de llegar a los Estados Unidos”.

Qué pasa si el extranjero evidencia temor creíble. La regla señala que, generalmente, si el agente de asilo determina que un extranjero sujeto a deportación acelerada tiene un temor creíble de persecución o tortura, el DHS puede “retener jurisdicción sobre la solicitud de asilo” para su posterior consideración en una entrevista de méritos de asilo. O bien, remitir a extranjero a un tribunal de inmigración para que un juez decida.

En qué otro caso no será deportado. La retención y el aplazamiento de la deportación prohíben la expulsión de un extranjero a cualquier país donde tendría “más probabilidades” de enfrentar persecución o tortura, lo que significa que el no ciudadano enfrentaría una clara probabilidad de que su vida o su libertad se vieran amenazadas a causa de una zona o área protegido o una clara probabilidad de tortura.

Qué pasa con los deportados de regresan. La regla advierte que la Ley de Inmigración también prevé procedimientos de deportación simplificados adicionales más allá de los procedimientos de deportación acelerados. En el caso de aquellos deportados que regresan sin permiso (re-entry) el DHS puede recuperar la orden de deportación previa, incluso para aquellos que hubieran ejecutado una salida voluntaria.

Qué pasa con aquellos que tienen delitos graves. No tienen derecho a asilo y serán expulsado de manera expedita.

Cuál es la principal preocupación. Que el gobierno, “con estos cambios, empiece a negar casos y aumentar las deportaciones de manera injusta. Y que las modificaciones afecten a gente que tal vez tenga un caso viable para pedir asilo en Estados Unidos”, dice Jaime Barrón, un abogado de inmigración que ejercer en Dallas, Texas.

Qué se espera en el corto plazo. La medida será “impugnada ante los tribunales de justicia”, advierte Stephen Yale-Loehr, profesor de derecho de inmigración en la Facultad de Derecho de Cornell y coautor de una importante serie de 22 volúmenes sobre derecho de inmigración. Se trata de un reglamento “mucho más limitado que las ideas anteriores que se plantearon, como una acción ejecutiva que impida a ciertas personas incluso ingresar a Estados Unidos”.

Yale-Loher precisó que las prohibiciones autorizadas durante la etapa inicial de evaluación del miedo creíble “serán tema de una disputa judicial”.