Baja el número de inmigrantes detenidos por ICE y liberados bajo supervisión electrónica

Los beneficiarios del programa, 30,000 por mes, solo pueden ingresar a EEUU por vía aérea con un pasaporte válido. Una vez lleguen al puerto de entrada, reciben una visa temporal (advance parole) válido por dos años y una autorización de empleo. Si al término de ese plazo no legalizan sus permanencias por cualquier otra vía legal autorizada, deben marcharse del país. Quienes no tengan patrocinador deben pedir una cita a través de la aplicación CBP One y calificar para un beneficio o programa legal disponible, entre ellos el asilo.