Gobierno de Biden no apelará el fallo que declaró ilegal la liberación de migrantes en la frontera: ¿qué pasa ahora con los que lleguen?

Moody indicó además que la política del ‘catch and release’ “es ilegal”. Pero lo que no dijo la fiscal general fue que la política de liberar a inmigrantes que no representan una amenaza a la seguridad pública y nacional de Estados Unidos fue autorizada por el Congreso, y que el programa ATD, también respaldado por el legislativo, permite al gobierno utilizar los recursos limitados de manera eficiente y permite, bajo supervisión del DHS, que los inmigrantes sujetos al programa esperen en libertad la resolución de sus casos en los tribunales de inmigración, que a la fecha acumulan más de 2 millones de expedientes.