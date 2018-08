Así terminé pasando una noche dentro de una garita fronteriza donde miles solicitan asilo en EEUU

“¿Cuánto tiempo me va a tomar?”, le pregunté. “Treinta minutos, quizás una hora”, me respondió. Le di las llaves del carro a mi compañero de cobertura y seguí al agente hacia las oficinas internas de la garita del Paso Norte, uno de los cruces más transitados de la frontera entre Estados Unidos y México.

Uno de ellos, un hombre de 31 años de Pinar del Río, Cuba, me contó que su viaje empezó en Guyana, tomó unos dos meses y atravesó una decena de países . Cruzando un bosque panameño, fueron asaltados. Un matrimonio cubano fue disparado, tres mujeres violadas, y él herido. Me lo explicó enseñando sus cicatrices en la cabeza y en la cara.

También me muestra una pequeña calva en el cogote que atribuye al estrés de la travesía. Para este cocinero, su única posesión ahora es una mochila con el logo falso del Barça. "No hay ninguna oportunidad de trabajo en Cuba", me dice con los ojos rojos del cansancio y las zapatillas a las que les quitaron los cordones al entrar.

2:00 AM

De nuevo me cambiaron de habitación y ahora estaba solo en un lugar gélido con 150 sillas vacías. Cada vez que oía un ruido, me acercaba a ver si se trataba de un agente con alguna novedad, Nada. Volvía a chequear. Nada.

Logré hacer señas a una funcionaria, que me dijo que en esa garita trabajan bajo un sistema 'first come first serve’ (por orden de llegada). Así que mi permiso de viaje estaba por detrás de varios casos de asilo. Me hizo saber que estaba cometiendo un exceso dándome todas esas explicaciones.